Wyniki matur 2026 Białystok. Jak poradzili sobie uczniowie z Podlasia?

Wyniki matur Białystok. Znamy oficjalne dane o zdawalności w 2026 roku

Z najnowszych informacji udostępnionych przez OKE w Łomży (komisję właściwą dla województwa podlaskiego) wynika, że w 2026 roku do wszystkich egzaminów obowiązkowych w Białymstoku przystąpiło 4559 osób. Dla wielu absolwentów był to trudny i stresujący czas, jednak ostatecznie zdecydowana większość poradziła sobie z wyznaczonymi wymaganiami. Świadectwo dojrzałości uzyskało 3836 maturzystów.

Oznacza to, że ogólna zdawalność w stolicy Podlasia wyniosła 84,14%. To bardzo ważna wskazówka, jeśli zastanawiasz się, jak Twój własny wynik prezentuje się na tle rówieśników z regionu. Warto pamiętać, że osoby, którym nie powiodło się z zaledwie jednego przedmiotu obowiązkowego, mają prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego pod koniec sierpnia.

Wyniki z przedmiotów obowiązkowych. Jak wypadli maturzyści z Białegostoku?

Kluczem do uzyskania świadectwa dojrzałości jest zdanie egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego na minimum 30%. Oficjalne wyniki matur (Białystok) z 2026 roku pokazują, że poszczególne przedmioty sprawiły zdającym różną trudność. Tradycyjnie, najczęściej wybieranym językiem obcym był język angielski.

Oto szczegółowe zestawienie danych dotyczących egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym dla uczniów z Białegostoku:

Język polski: zdawalność wyniosła 94,67%, a średni uzyskany wynik to 56,91%.

zdawalność wyniosła 94,67%, a średni uzyskany wynik to 56,91%. Matematyka: egzamin zdało 87,50% przystępujących, ze średnim wynikiem na poziomie 63,78%.

egzamin zdało 87,50% przystępujących, ze średnim wynikiem na poziomie 63,78%. Język angielski: zdawalność osiągnęła najwyższy pułap 95,08%, ze średnim wynikiem wynoszącym 79,96%.

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Przedmioty rozszerzone – średnie wyniki matur w Białymstoku

Egzaminy maturalne na poziomie rozszerzonym nie mają progu zdawalności (nie można ich nie zdać), jednak to właśnie procentowe wyniki z tych testów decydują o ostatecznym przyjęciu na wymarzone studia. Analizując tegoroczne wyniki matur w Białymstoku, wyraźnie widać, że niektóre przedmioty okazały się dla uczniów sporym wyzwaniem. Jeśli aplikujesz na oblegany kierunek uczelniany, porównanie własnych punktów z lokalną i ogólnopolską średnią pozwoli Ci bardziej realistycznie ocenić swoją pozycję w rankingu rekrutacyjnym.

Średnie wyniki uzyskane w 2026 roku z najpopularniejszych przedmiotów na poziomie rozszerzonym w Białymstoku prezentują się następująco (w nawiasach podano liczbę zdających):

Język angielski: 70,80% (3310 zdających)

70,80% (3310 zdających) Historia: 56,30% (196 zdających)

56,30% (196 zdających) Chemia: 49,26% (552 zdających)

49,26% (552 zdających) Fizyka: 48,88% (336 zdających)

48,88% (336 zdających) Informatyka: 48,17% (199 zdających)

48,17% (199 zdających) Biologia: 46,70% (1004 zdających)

46,70% (1004 zdających) Wiedza o społeczeństwie (nowa formuła): 45,19% (304 zdających)

45,19% (304 zdających) Matematyka: 43,08% (1602 zdających)

43,08% (1602 zdających) Geografia: 39,88% (708 zdających)

39,88% (708 zdających) Język polski: 32,50% (752 zdających)