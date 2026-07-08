Wyniki matur 2026 Białystok. Jak poradzili sobie uczniowie z Podlasia?

Anna Wojnowska
2026-07-08 11:10

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała szczegółowe dane podsumowujące tegoroczny egzamin dojrzałości. Znamy już oficjalne wyniki matur z 2026 roku dla Białegostoku i regionu Podlasia. Sprawdź, jak poradzili sobie absolwenci szkół średnich z przedmiotami obowiązkowymi i rozszerzeniami, co pomoże Ci lepiej ocenić swoje szanse podczas zbliżającej się rekrutacji na studia.

Uczniowie piszący maturę w dużej sali gimnastycznej. O wynikach egzaminów w Białymstoku przeczytasz na SE.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI matura

Wyniki matur Białystok. Znamy oficjalne dane o zdawalności w 2026 roku

Z najnowszych informacji udostępnionych przez OKE w Łomży (komisję właściwą dla województwa podlaskiego) wynika, że w 2026 roku do wszystkich egzaminów obowiązkowych w Białymstoku przystąpiło 4559 osób. Dla wielu absolwentów był to trudny i stresujący czas, jednak ostatecznie zdecydowana większość poradziła sobie z wyznaczonymi wymaganiami. Świadectwo dojrzałości uzyskało 3836 maturzystów.

Oznacza to, że ogólna zdawalność w stolicy Podlasia wyniosła 84,14%. To bardzo ważna wskazówka, jeśli zastanawiasz się, jak Twój własny wynik prezentuje się na tle rówieśników z regionu. Warto pamiętać, że osoby, którym nie powiodło się z zaledwie jednego przedmiotu obowiązkowego, mają prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego pod koniec sierpnia.

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Wyniki z przedmiotów obowiązkowych. Jak wypadli maturzyści z Białegostoku?

Kluczem do uzyskania świadectwa dojrzałości jest zdanie egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego na minimum 30%. Oficjalne wyniki matur (Białystok) z 2026 roku pokazują, że poszczególne przedmioty sprawiły zdającym różną trudność. Tradycyjnie, najczęściej wybieranym językiem obcym był język angielski.

Oto szczegółowe zestawienie danych dotyczących egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym dla uczniów z Białegostoku:

  • Język polski: zdawalność wyniosła 94,67%, a średni uzyskany wynik to 56,91%.
  • Matematyka: egzamin zdało 87,50% przystępujących, ze średnim wynikiem na poziomie 63,78%.
  • Język angielski: zdawalność osiągnęła najwyższy pułap 95,08%, ze średnim wynikiem wynoszącym 79,96%.
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Przedmioty rozszerzone – średnie wyniki matur w Białymstoku

Egzaminy maturalne na poziomie rozszerzonym nie mają progu zdawalności (nie można ich nie zdać), jednak to właśnie procentowe wyniki z tych testów decydują o ostatecznym przyjęciu na wymarzone studia. Analizując tegoroczne wyniki matur w Białymstoku, wyraźnie widać, że niektóre przedmioty okazały się dla uczniów sporym wyzwaniem. Jeśli aplikujesz na oblegany kierunek uczelniany, porównanie własnych punktów z lokalną i ogólnopolską średnią pozwoli Ci bardziej realistycznie ocenić swoją pozycję w rankingu rekrutacyjnym.

Średnie wyniki uzyskane w 2026 roku z najpopularniejszych przedmiotów na poziomie rozszerzonym w Białymstoku prezentują się następująco (w nawiasach podano liczbę zdających):

  • Język angielski: 70,80% (3310 zdających)
  • Historia: 56,30% (196 zdających)
  • Chemia: 49,26% (552 zdających)
  • Fizyka: 48,88% (336 zdających)
  • Informatyka: 48,17% (199 zdających)
  • Biologia: 46,70% (1004 zdających)
  • Wiedza o społeczeństwie (nowa formuła): 45,19% (304 zdających)
  • Matematyka: 43,08% (1602 zdających)
  • Geografia: 39,88% (708 zdających)
  • Język polski: 32,50% (752 zdających)
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