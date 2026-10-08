Gospoda na Podlasiu przeszła kuchenną rewolucję. Gienek i Andrzej zapowiadają wizytę

Gospoda Baba Raz w Żerczycach. Nowa odsłona Pizzerii KuKuRyykuu

Lokal znajduje się w powiecie siemiatyckim, w miejscowości Żerczyce. Dokładnie na trasie łączącej Siemiatycze z Milejczycami. Przed zmianami funkcjonował jako Pizzeria KuKuRyykuu. Latem 2026 roku zawitała tu ekipa „Kuchennych rewolucji” z Magdą Gessler na czele. Właściciele na swoim profilu podsumowali sierpień, mówiąc o zupełnie nowym wnętrzu, menu i nazwie – Gospoda Baba Raz, przyznając jednocześnie, że cztery dni nagrań były wyczerpujące.

Nowe menu to hołd dla regionu. Kartę zdominowały potrawy nawiązujące do kuchni podlaskiej. Znajdziemy tam m.in. sezonową zupę chrzanową serwowaną na liściu, cielęcinę z kością i babką ziemniaczaną oraz pierogi z lokalnymi kurkami. Klienci mogą też wybrać samą babę ziemniaczaną ze śmietaną i dodatkami. Słodki finał to z kolei karpatka, domowy sernik lub podlaska szarlotka.

Gienek i Andrzej z Plutycz wspierają Gospodę Baba Raz

Do promocji Gospody Baba Raz zaproszono znane osobistości z programu „Rolnicy. Podlasie”. Gienek i Andrzej z Plutycz pojawili się na krótkim nagraniu w mediach społecznościowych restauracji. Właściciel osobiście zachęcał ich do spróbowania podlaskich smaków przygotowanych po wizycie Magdy Gessler.

Gienek krótko zapowiedział chęć skorzystania z zaproszenia. - Skorzystamy chętnie - zapewnił Gienek.

- Wpadnę na pewno, tylko nie wiem kiedy, bo wiecznie czasu nie mamy - odparł z uśmiechem Andrzej.

Odcinek z metamorfozą w Żerczycach zaplanowano na grudzień 2026 roku, choć TVN nie podał jeszcze ostatecznej daty emisji. 33. sezon programu można śledzić w telewizji w czwartki o 21.30. Odcinki są również dostępne na platformach HBO Max oraz Player.

Na czym polegają „Kuchenne rewolucje”?

Od ponad 15 lat Magda Gessler rusza na ratunek upadającym lokalom gastronomicznym. Ocenia funkcjonowanie restauracji, jej wygląd i potrawy. Potem wdraża autorski plan naprawczy, który często obejmuje zmianę nazwy, odświeżenie karty dań i zupełnie nową aranżację sali. Metamorfozę podsumowuje uroczysta kolacja dla gości, a program ukazuje nie tylko kulisy gastronomii, ale też historie ludzi z nią związanych.

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