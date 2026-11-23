Miejscowość Jałówka znajduje się blisko białoruskiej granicy, na terenie gminy Michałowo w powiecie białostockim. Zlokalizowane w tej wsi ruiny neogotyckiego kościoła św. Antoniego Padewskiego zwracają na siebie uwagę za sprawą ocalałych części murów z cegły oraz specyficznych łuków.

Według danych udostępnianych przez Narodowy Instytut Dziedzictwa budowa tego obiektu sakralnego trwała w latach 1910–1915. Oficjalna uroczystość poświęcenia nowej świątyni odbyła się w 1919 roku.

Tragiczny zwrot w historii budowli przyniósł rok 1944, kiedy wycofujący się żołnierze niemieccy wysadzili wieżę kościoła. Runięcie tej części konstrukcji doprowadziło do zniszczenia dachu, sklepienia oraz jednego filaru. Choć po zakończeniu działań wojennych starano się podnieść gmach z ruin, plany odbudowy ostatecznie zakończyły się fiaskiem.

Ruiny kościoła w Jałówce na Podlasiu to wyjątkowy zabytek

Obecnie dawna świątynia jest już trwałym i niezwykle wyrazistym punktem wpisującym się w krajobraz Jałówki. W 2017 roku ruiny kościoła razem z otaczającym je ogrodzeniem oficjalnie trafiły do rejestru zabytków.

Odwiedzenie tego obiektu rekomenduje między innymi Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna, która promuje go jako interesujący kierunek na wycieczkę oraz doskonałe tło do sesji zdjęciowych.

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Ciekawostką jest fakt, że dzisiejsza wieś Jałówka posiadała dawniej status miasta, który nadano jej w 1545 roku. Na tym obszarze wciąż można oglądać pozostałości świadczące o wielokulturowej przeszłości osady, do których zaliczają się historyczne nekropolie oraz inne obiekty sakralne.

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