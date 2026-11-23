Prokuratura oskarżyła kobietę, mieszkankę gminy Kadzidło (powiat ostrołęcki), o to, że swojego niepełnosprawnego syna przez okres około pięciu miesięcy trzymała w odosobnieniu w wynajmowanym mieszkaniu, w zaciemnionych, brudnych pomieszczeniach, bez kontaktu z rodziną. Gdy wyszło to na jaw, chłopiec, wówczas 13-letni, był skrajnie niedożywiony i odwodniony. Masa ciała niepełnosprawnego chłopca wynosiła tylko 9,8 kg. 13-latek trafił do szpitala w 2024 roku. Zdaniem biegłych znajdował się na pograniczu życia i śmierci.

Sąd pierwszej instancji przypisał kobiecie usiłowanie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem i spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu syna. Nieprawomocnie skazał ją na 25 lat więzienia. Wyrok zaskarżył obrońca.

Rozpatrujący sprawę w drugiej instancji Sąd Apelacyjny w Białymstoku, ogłaszając w poniedziałek wyrok, złagodził karę i skazał kobietę na 18 lat więzienia.