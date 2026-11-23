Do zdarzenia doszło w miniony weekend. Policjanci z sokólskiej drogówki zauważyli samochód stojący po drugiej stronie przejazdu kolejowego. Gdy zapory zaczęły się podnosić, ale nie zakończyły jeszcze tego manewru, kierowca ruszył i wjechał na tory. Nad sygnalizatorem nadal paliło się czerwone światło.

Mundurowi zatrzymali auto do kontroli. Mieszkaniec Białegostoku tłumaczył, że wiedział o zmianie przepisów, ale spieszył się do pracy. Policjanci zatrzymali jego prawo jazdy na trzy miesiące. Za popełnione wykroczenie mężczyzna odpowie przed sądem.

Czytaj też: Tragedia na przejeździe kolejowym. Monitoring ujawnił zaskakujący wątek z autobusem MPK

Nowe przepisy obowiązują od 21 listopada 2026 roku. Prawo jazdy na trzy miesiące może zostać zatrzymane kierowcy, który:

objeżdża opuszczone zapory lub półzapory;

wjeżdża na przejazd, gdy rogatki zaczęły się opuszczać albo nie zakończyły podnoszenia;

wjeżdża za sygnalizator przy czerwonym świetle, także migającym lub nadawanym naprzemiennie;

wjeżdża na tory, choć po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy.

7