Do zdarzenia doszło w miniony weekend. Policjanci z sokólskiej drogówki zauważyli samochód stojący po drugiej stronie przejazdu kolejowego. Gdy zapory zaczęły się podnosić, ale nie zakończyły jeszcze tego manewru, kierowca ruszył i wjechał na tory. Nad sygnalizatorem nadal paliło się czerwone światło.
Mundurowi zatrzymali auto do kontroli. Mieszkaniec Białegostoku tłumaczył, że wiedział o zmianie przepisów, ale spieszył się do pracy. Policjanci zatrzymali jego prawo jazdy na trzy miesiące. Za popełnione wykroczenie mężczyzna odpowie przed sądem.
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Nowe przepisy obowiązują od 21 listopada 2026 roku. Prawo jazdy na trzy miesiące może zostać zatrzymane kierowcy, który:
- objeżdża opuszczone zapory lub półzapory;
- wjeżdża na przejazd, gdy rogatki zaczęły się opuszczać albo nie zakończyły podnoszenia;
- wjeżdża za sygnalizator przy czerwonym świetle, także migającym lub nadawanym naprzemiennie;
- wjeżdża na tory, choć po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy.