Gmina Grodzisk: 49-latek zaatakował policjantów nożem. Trafił do aresztu

Jacek Chlewicki
2025-10-03 13:57

Do dramatycznych scen doszło w jednej z miejscowości w gminie Grodzisk. 49-letni mężczyzna podczas policyjnej interwencji zaatakował funkcjonariuszy nożem. Mundurowi obezwładnili napastnika, który decyzją sądu trafił do aresztu na trzy miesiące. Za swój czyn może spędzić nawet 10 lat w więzieniu.

i

Autor: KPP Siemiatycze/ Materiały prasowe
  • Policjanci zostali wezwani do gospodarstwa, gdzie mieszkaniec utrudniał prace firmie wodociągowej.
  • 49-latek był agresywny, krzyczał, używał wulgaryzmów i odepchnął funkcjonariusza.
  • Następnie wyciągnął nóż i próbował ugodzić nim policjanta.
  • Mundurowi natychmiast użyli środków przymusu i obezwładnili napastnika.
  • Badanie wykazało, że mężczyzna był trzeźwy.
  • Usłyszał zarzuty czynnej napaści na policjantów z użyciem niebezpiecznego narzędzia i ich znieważenia.
  • Trafił do aresztu na trzy miesiące, grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w jednej z miejscowości w gminie Grodzisk. Policjanci z siemiatyckiej patrolówki zostali wezwani przez pracowników firmy wodociągowej, którzy skarżyli się na utrudnianie wykonywania robót przez mieszkańca posesji. Funkcjonariusze natychmiast udali się na miejsce, by wyjaśnić sytuację.

- Kiedy na miejsce przyjechali policjanci, mężczyzna kazał im natychmiast opuścić posesję. Zaczął krzyczeć i używać wulgaryzmów. Odepchnął jednego z funkcjonariuszy, po czym wyciągnął nóż i próbował ugodzić policjanta - informuje oficer prasowy KPP w Siemiatyczach. Mundurowi zareagowali błyskawicznie – użyli środków przymusu bezpośredniego i obezwładnili napastnika, uniemożliwiając mu wyrządzenie krzywdy.

49-latek został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że w chwili zdarzenia nie znajdował się pod wpływem alkoholu. Mężczyzna usłyszał zarzuty czynnej napaści na funkcjonariuszy publicznych z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz znieważenia policjantów. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

POLICJA SIEMIATYCZE
SIEMIATYCZE