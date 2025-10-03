Policjanci zostali wezwani do gospodarstwa, gdzie mieszkaniec utrudniał prace firmie wodociągowej.

49-latek był agresywny, krzyczał, używał wulgaryzmów i odepchnął funkcjonariusza.

Następnie wyciągnął nóż i próbował ugodzić nim policjanta.

Mundurowi natychmiast użyli środków przymusu i obezwładnili napastnika.

Badanie wykazało, że mężczyzna był trzeźwy.

Usłyszał zarzuty czynnej napaści na policjantów z użyciem niebezpiecznego narzędzia i ich znieważenia.

Trafił do aresztu na trzy miesiące, grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w jednej z miejscowości w gminie Grodzisk. Policjanci z siemiatyckiej patrolówki zostali wezwani przez pracowników firmy wodociągowej, którzy skarżyli się na utrudnianie wykonywania robót przez mieszkańca posesji. Funkcjonariusze natychmiast udali się na miejsce, by wyjaśnić sytuację.

- Kiedy na miejsce przyjechali policjanci, mężczyzna kazał im natychmiast opuścić posesję. Zaczął krzyczeć i używać wulgaryzmów. Odepchnął jednego z funkcjonariuszy, po czym wyciągnął nóż i próbował ugodzić policjanta - informuje oficer prasowy KPP w Siemiatyczach. Mundurowi zareagowali błyskawicznie – użyli środków przymusu bezpośredniego i obezwładnili napastnika, uniemożliwiając mu wyrządzenie krzywdy.

49-latek został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że w chwili zdarzenia nie znajdował się pod wpływem alkoholu. Mężczyzna usłyszał zarzuty czynnej napaści na funkcjonariuszy publicznych z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz znieważenia policjantów. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.