Godzina dla Ziemi 2026 WWF. Sprawdź datę i szczegóły

Godzina dla Ziemi 2026 – kiedy?
Godzina dla Ziemi odbywa się zawsze w ostatnią sobotę marca. W 2026 roku akcja przypada na 28 marca (sobota). Światła gasną o godzinie 20:30 czasu lokalnego i pozostają wyłączone przez 60 minut.
Godzina dla Ziemi WWF – największa akcja ekologiczna
Godzina dla Ziemi WWF to największa na świecie ekologiczna inicjatywa społeczna. Co roku setki milionów ludzi na całym świecie jednoczy się w symbolicznym geście gaszenia światła na rzecz ochrony przyrody.
W tym roku finał akcji odbędzie się w ostatnią sobotę marca, tj. 28 marca 2026 roku o godzinie 20:30.
Nadrzędnym celem Godziny dla Ziemi WWF jest troska o Ziemię poprzez promowanie zrównoważonego rozwoju i poszanowania dla przyrody oraz zasobów naturalnych naszej planety.
W 2026 roku akcja odbędzie się:
- na świecie – po raz 20.
- w Polsce – po raz 19.
Na czym polega akcja Godzina dla Ziemi?
Akcja Godzina dla Ziemi polega na symbolicznym wyłączeniu światła na jedną godzinę. W inicjatywę angażują się osoby prywatne, firmy oraz instytucje publiczne.
W ramach wydarzenia:
- gaszone jest oświetlenie w domach i biurach,
- wyłączane są iluminacje znanych budynków,
- organizowane są wydarzenia edukacyjne i społeczne.
To symboliczny gest, który ma przypominać o konieczności realnych działań na rzecz środowiska.