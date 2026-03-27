Godzina dla Ziemi 2026 WWF. Sprawdź datę i szczegóły

Godzina dla Ziemi 2026 – kiedy?

Godzina dla Ziemi odbywa się zawsze w ostatnią sobotę marca. W 2026 roku akcja przypada na 28 marca (sobota). Światła gasną o godzinie 20:30 czasu lokalnego i pozostają wyłączone przez 60 minut.

Godzina dla Ziemi WWF – największa akcja ekologiczna

Godzina dla Ziemi WWF to największa na świecie ekologiczna inicjatywa społeczna. Co roku setki milionów ludzi na całym świecie jednoczy się w symbolicznym geście gaszenia światła na rzecz ochrony przyrody.

Czytaj też: Grzech ciężki w małżeństwie. Kościół wyznacza zasady dotyczące współżycia

W tym roku finał akcji odbędzie się w ostatnią sobotę marca, tj. 28 marca 2026 roku o godzinie 20:30.

Nadrzędnym celem Godziny dla Ziemi WWF jest troska o Ziemię poprzez promowanie zrównoważonego rozwoju i poszanowania dla przyrody oraz zasobów naturalnych naszej planety.

W 2026 roku akcja odbędzie się:

na świecie – po raz 20.

w Polsce – po raz 19.

Na czym polega akcja Godzina dla Ziemi?

Akcja Godzina dla Ziemi polega na symbolicznym wyłączeniu światła na jedną godzinę. W inicjatywę angażują się osoby prywatne, firmy oraz instytucje publiczne.

Czytaj też: Andrzej Onopiuk z Rolnicy. Podlasie pokazał dom. Zobaczcie, co leży pod telewizorem

W ramach wydarzenia:

gaszone jest oświetlenie w domach i biurach,

wyłączane są iluminacje znanych budynków,

organizowane są wydarzenia edukacyjne i społeczne.

To symboliczny gest, który ma przypominać o konieczności realnych działań na rzecz środowiska.