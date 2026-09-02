Granica z Białorusią nadal pod specjalnym nadzorem. Zakaz na kolejne trzy miesiące

Zakaz obejmuje odcinek granicy o długości 78,29 km położony w zasięgu terytorialnym placówek Straży Granicznej w Michałowie, Narewce, Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych i Czeremsze. Na odcinku 59,24 km obszar objęty zakazem obejmuje 200 m od linii granicy państwowej. Na odcinku 15,26 km, w rejonie rezerwatów przyrody i Białowieskiego Parku Narodowego, strefa jest szersza i wynosi ok. 2 km, a na odcinku ok. 3,79 km jej szerokość to ok. 4 km.

Strefa co do zasady nie obejmuje miejscowości i szlaków turystycznych – ograniczenia mają być jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców, turystów czy podmiotów prowadzących działalność zawodową.

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia napisano, że konieczność przedłużenia okresu obowiązywania tzw. strefy buforowej wynika z faktu wciąż realnych zagrożeń na polsko-białoruskim odcinku granicy państwowej.

Autorzy projektu, uzasadniając projekt, wskazali, że od początku roku do 27 lipca 2026 r. na całym odcinku granicy polsko-białoruskiej zanotowano 287 prób jej nielegalnego przekroczenia – w takim samym okresie 2025 r. 19 007, co oznacza 98-proc. spadek. - Należy jednak zaznaczyć, że przedstawiony powyżej spadek liczby zdarzeń o charakterze migracyjnym nie oznacza trwałego ustania zagrożenia, a jedynie zmianę wektorów i metod działania strony białoruskiej - napisano.

W uzasadnieniu podkreślono, że Białoruś nadal pozostaje państwem agresywnym wobec państw członkowskich UE i NATO, wspierającym Federację Rosyjską. Ponadto niepokojącym zjawiskiem pozostają przeloty przez granicę państwową bezzałogowych statków powietrznych oraz balonów meteorologicznych z terytorium Białorusi.

Według MSWiA obowiązujące dotychczas rozporządzenie ułatwiło służbom prowadzenie działań związanych z ochroną granicy państwowej, zapewniając tzw. bufor o odpowiedniej szerokości, na obszarze którego nie mogą przebywać osoby nieuprawnione.

Zakaz obowiązuje od 13 czerwca 2024 r. i dotyczy tej części woj. podlaskiego, która przylega do granicy z Białorusią – zewnętrznej granicy strefy Schengen.