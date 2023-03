Groza w Bielsku Podlaskim! 19-latek bez powodu atakował ludzi na ulicy. Jedna osoba trafiła do szpitala

Wzrok Polaków pod lupą. To czas, by pomyśleć o badaniu u specjalisty

Policjanci z Bielska Podlaskiego otrzymali zgłoszenie o pobiciu mężczyzny w centrum miasta. - Z przekazanych informacji wynikało, że sprawca bez powodu zaatakował 23-latka. W rejonie sklepu wyjął nóż i zranił go w ramię - informuje oficer prasowy. Poszkodowany trafił do szpitala, skąd zadzwonił na policję. Po północy funkcjonariusze otrzymali kolejne zgłoszenie. Tym razem doszło do ataku na ulicy Mickiewicza. - Z relacji 32-latka wynikało, że napastnik uderzył go w twarz prawdopodobnie kastetem. Mężczyzna również nie znał osobiście napastnika i nie wiedział, co było powodem ataku - kontynuuje oficer prasowy.

Atakował ludzi w Bielsku Podlaskim. 19-latkowi grozi 5 lat więzienia

Pracujący nad sprawą policjanci podejrzewali, że za tymi atakami może stać ten sam mężczyzna. Pomocne w ustaleniu tożsamości napastnika okazało się nagranie z kamery monitoringu. Rano policjanci zapukali do drzwi 19-letniego bielszczanina. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu. Został on zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. 19-latkowi grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

