63-latek od ponad dwóch lat groził rodzinie podpaleniem domu

kilka dni temu rozlał benzynę wzdłuż płotu i podpalił go

ogień nie rozprzestrzenił się dzięki deszczowej pogodzie

całe zdarzenie nagrały kamery monitoringu

kobieta zgłosiła sprawę na policję, obawiając się o życie swoje i bliskich

mężczyzna wcześniej miał chodzić po wsi i zapowiadać, że „spali rodzinę”

został zatrzymany i usłyszał zarzut gróźb karalnych

sąd aresztował go na dwa miesiące, grozi mu do 3 lat więzienia

63-latek groził rodzinie podpaleniem domu. Trafił do aresztu

Policjanci z posterunku w Choroszczy zatrzymali 63-letniego mieszkańca powiatu, który od dłuższego czasu groził swojej rodzinie. Mężczyzna miał od ponad dwóch lat zapowiadać, że spali dom należący do jego bliskich. Jak się okazało, tym razem słowa przerodziły się w czyny. Zgłaszająca sprawę kobieta poinformowała funkcjonariuszy, że jej wuj regularnie grozi jej i członkom rodziny pozbawieniem życia poprzez podpalenie ich domu. - Do tej pory były to tylko słowa, jednak kilka dni wcześniej mężczyzna wzdłuż grodzącego ich płotu rozlał benzynę i podpalił - informuje oficer prasowy KMP w Białymstoku.

Podpalił płot przy posesji

63-latek rozlał benzynę wzdłuż płotu okalającego posesję, a następnie podpalił. Pożar nie rozprzestrzenił się tylko dzięki deszczowej pogodzie, która szybko stłumiła ogień. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamery monitoringu.

Kobieta, obawiając się o życie swoje i rodziny, zdecydowała się zgłosić sprawę policji. Funkcjonariusze od razu udali się do domu podejrzanego i zatrzymali go. Jak ustalili, mężczyzna wcześniej chodził po wsi i publicznie powtarzał, że spali swoich bliskich. 63-latek został przewieziony do policyjnego aresztu, gdzie usłyszał zarzut gróźb karalnych. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na dwa miesiące. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.