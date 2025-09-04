Zdarzenie miało miejsce we wtorek 2 września po godz. 22 w Suwałkach.

Policja otrzymała zgłoszenie, że nietrzeźwa kobieta zajmuje się dziećmi.

Na miejscu zastano 31-latkę i 34-latka, oboje byli pijani.

Mężczyzna miał ponad 1,2 promila, kobieta ponad 2 promile alkoholu.

W mieszkaniu były dzieci w wieku 5, 8 i 10 lat.

Dziećmi zajęła się babcia, która natychmiast przyjechała na miejsce.

Sprawą rodziny zajmie się Sąd Rodzinny i Nieletnich.

Pijani rodzice opiekowali się dziećmi. Interweniowała policja w Suwałkach

Suwalscy policjanci interweniowali we wtorek 2 września późnym wieczorem w jednym z mieszkań, gdzie nietrzeźwi rodzice sprawowali opiekę nad trójką swoich dzieci. Najmłodsze z nich miało 5 lat, a najstarsze 10. Funkcjonariusze zdecydowali o przekazaniu dzieci pod opiekę babci, która natychmiast pojawiła się na miejscu.

Awantura po alkoholu

Zgłoszenie wpłynęło po godzinie 22. Na miejscu policjanci zastali 31-letnią matkę oraz 34-letniego ojca. Od obojga wyczuwalna była woń alkoholu. Okazało się, że partnerzy wspólnie pili alkohol, a następnie doszło między nimi do sprzeczki. Badanie wykazało, że mężczyzna miał ponad 1,2 promila alkoholu w organizmie, a kobieta ponad 2 promile. W tym czasie w mieszkaniu przebywały dzieci w wieku 5, 8 i 10 lat.

Czytaj też: Kompletnie pijana matka opiekowała się malutkimi dziećmi. Zaskakujące ustalenia prokuratury

Dzieci przekazane pod opiekę babci

Mundurowi wezwali na miejsce babcię dzieci, która natychmiast przyjechała i przejęła opiekę nad wnukami. Decyzja o dalszym losie rodziny zostanie podjęta przez Sąd Rodzinny i Nieletnich. Rodzice odpowiedzą przed sądem za swoje nieodpowiedzialne zachowanie.

Sonda Widzisz, że dzieckiem opiekuje się pijany rodzic. Co robisz? Rozmawiam z rodzicem. Wyjaśniam sytuację. Od razu dzwonię na policję. Nic nie robię. To nie moja sprawa.