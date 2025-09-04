- Zdarzenie miało miejsce we wtorek 2 września po godz. 22 w Suwałkach.
Suwalscy policjanci interweniowali we wtorek 2 września późnym wieczorem w jednym z mieszkań, gdzie nietrzeźwi rodzice sprawowali opiekę nad trójką swoich dzieci. Najmłodsze z nich miało 5 lat, a najstarsze 10. Funkcjonariusze zdecydowali o przekazaniu dzieci pod opiekę babci, która natychmiast pojawiła się na miejscu.
Awantura po alkoholu
Zgłoszenie wpłynęło po godzinie 22. Na miejscu policjanci zastali 31-letnią matkę oraz 34-letniego ojca. Od obojga wyczuwalna była woń alkoholu. Okazało się, że partnerzy wspólnie pili alkohol, a następnie doszło między nimi do sprzeczki. Badanie wykazało, że mężczyzna miał ponad 1,2 promila alkoholu w organizmie, a kobieta ponad 2 promile. W tym czasie w mieszkaniu przebywały dzieci w wieku 5, 8 i 10 lat.
Dzieci przekazane pod opiekę babci
Mundurowi wezwali na miejsce babcię dzieci, która natychmiast przyjechała i przejęła opiekę nad wnukami. Decyzja o dalszym losie rodziny zostanie podjęta przez Sąd Rodzinny i Nieletnich. Rodzice odpowiedzą przed sądem za swoje nieodpowiedzialne zachowanie.