Suwałki. Pijani rodzice opiekowali się dziećmi. Interweniowała policja

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-09-04 7:58

Nietrzeźwi rodzice z Suwałk opiekowali się trójką swoich dzieci w wieku 5, 8 i 10 lat. Interweniowała policja, a dzieci zostały przekazane pod opiekę babci. Sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny.

Suwałki. Pijani rodzice opiekowali się dziećmi. Interweniowała policja

i

Autor: KWP Białystok/ Materiały prasowe Zdjęcie ilustracyjne.
  • Zdarzenie miało miejsce we wtorek 2 września po godz. 22 w Suwałkach.
  • Policja otrzymała zgłoszenie, że nietrzeźwa kobieta zajmuje się dziećmi.
  • Na miejscu zastano 31-latkę i 34-latka, oboje byli pijani.
  • Mężczyzna miał ponad 1,2 promila, kobieta ponad 2 promile alkoholu.
  • W mieszkaniu były dzieci w wieku 5, 8 i 10 lat.
  • Dziećmi zajęła się babcia, która natychmiast przyjechała na miejsce.
  • Sprawą rodziny zajmie się Sąd Rodzinny i Nieletnich.

Pijani rodzice opiekowali się dziećmi. Interweniowała policja w Suwałkach

Suwalscy policjanci interweniowali we wtorek 2 września późnym wieczorem w jednym z mieszkań, gdzie nietrzeźwi rodzice sprawowali opiekę nad trójką swoich dzieci. Najmłodsze z nich miało 5 lat, a najstarsze 10. Funkcjonariusze zdecydowali o przekazaniu dzieci pod opiekę babci, która natychmiast pojawiła się na miejscu.

Awantura po alkoholu

Zgłoszenie wpłynęło po godzinie 22. Na miejscu policjanci zastali 31-letnią matkę oraz 34-letniego ojca. Od obojga wyczuwalna była woń alkoholu. Okazało się, że partnerzy wspólnie pili alkohol, a następnie doszło między nimi do sprzeczki. Badanie wykazało, że mężczyzna miał ponad 1,2 promila alkoholu w organizmie, a kobieta ponad 2 promile. W tym czasie w mieszkaniu przebywały dzieci w wieku 5, 8 i 10 lat.

Czytaj też: Kompletnie pijana matka opiekowała się malutkimi dziećmi. Zaskakujące ustalenia prokuratury

Dzieci przekazane pod opiekę babci

Mundurowi wezwali na miejsce babcię dzieci, która natychmiast przyjechała i przejęła opiekę nad wnukami. Decyzja o dalszym losie rodziny zostanie podjęta przez Sąd Rodzinny i Nieletnich. Rodzice odpowiedzą przed sądem za swoje nieodpowiedzialne zachowanie.

Sonda
Widzisz, że dzieckiem opiekuje się pijany rodzic. Co robisz?
Suwałki. Mężczyzna szedł środkiem jezdni. Wcześniej zrobił coś głupiego
Białystok SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SUWAŁKI
POLICJA SUWAŁKI