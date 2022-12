Grupa Granica uruchomiła sklep. W ofercie są pakiety pomocowe dla migrantów na granicy

Zima na pograniczu oznacza zwiększone ryzyko hipotermii. W tym okresie szczególnie potrzebujemy Waszego wsparcia. W każdym tygodniu o pomoc prosi nas 100-150 osób przekraczających granicę. Aby dalej działać, mieć ciepłe rzeczy i leki dla każdej z nich, potrzebujemy środków - alarmują aktywiści z Grupy Granica. Organizacja powołała do życia nietypowy sklep internetowy (Sklep bez granicy), w którym kupujący zapewnia wsparcie finansowe dla organizacji pomagających osobom przekraczającym granicę polsko-białoruską na Podlasiu. Wśród dostępnych pakietów znajduje się np. zgrzewka wody (15 zł), paczka żywnościowa (50 zł), paliwo na interwencję (60 zł), wsparcie prawne (200 zł), pomoc osobom w traumie (200 zł) oraz duży pakiet przetrwania (2 tys. zł). W tym ostatnim znajduje się m.in. śpiwór, wodoodporna płachta, karimata oraz ubrania. - Dostępne tu pakiety reprezentują niezbędne produkty, dzięki którym możliwe jest udzielanie pomocy humanitarnej na pograniczu polsko-białoruskim. Kupując konkretne produkty, decydujesz, na co zostaną przeznaczone Twoje pieniądze, np. na to, co niezbędne do przetrwania osobom w lesie, na wsparcie prawne lub pokrycie kosztów prowadzenia interwencji humanitarnych - informują aktywiści.

Grupa Granica na granicy polsko-białoruskiej

Grupa Granica jest zaangażowana w pomoc cudzoziemcom od początku kryzysu migracyjnego. - W każdym tygodniu o pomoc zwraca się do nas około 100-150 osób przekraczających granicę. [...] Od początku kryzysu humanitarnego udzieliliśmy pomocy humanitarnej ponad 13 500 osobom - czytamy na stronie sklepu.

Sytuacja na granicy. Raport Straży Granicznej

W trakcie trzech minionych dni (9-11.12.2022 r.) służby ochraniające podlaski odcinek polsko - białoruskiej granicy ujawniły 226 cudzoziemców usiłujących nielegalnie przedostać się z Białorusi na terytorium Polski. Wśród cudzoziemców znajdowali się obywatele Egiptu, Sudanu, Kuby, Beninu, Senegalu, Kamerunu, Wybrzeża Kości Słoniowej, Gwinei, Ghany, Jemenu, Syrii, Iraku, Iranu, Tadżykistanu, Czadu i Afganistanu. Od początku grudnia Straż Graniczna odnotowała 677 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski.

Podlaskie. Potwornie trudna akcja ratowania imigrantów, którzy utknęli na bagnach