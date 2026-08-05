Trudna przeszłość Miss Polski. Wiktoria Ptak łapała groźne bestie, żeby opłacić studia

Adam Kardasz
Adam Kardasz
Konsultacja: jch
2026-08-05 12:18

Gdy Wiktoria Ptak odbierała koronę Miss Polski, zachwycony tłum widział w niej jedynie piękną kobietę. Nic bardziej mylnego! Mało kto ma pojęcie, przez jakie piekło musiała przejść ta 28-letnia dziewczyna z Białegostoku i jak morderczo harowała, aby opłacić edukację. Droga na salony była usłana krwią, potem i walką z bestiami!

Wiktoria jako 9-letnie dziecko wyemigrowała z dziadkami i bratem bliźniakiem na Florydę. Życie tam nie było bajką. Gdy później dostała się do drogiego liceum, nastolatka nie czekała na cud. Bez wahania chwyciła za szmatę i razem z babcią, która w Polsce była nauczycielką, sprzątała wielkie domy bogatych Amerykanów. Wszystko po to, by zdobyć dolary na szkołę! Dzięki egzotycznej urodzie, dorabiała jako modelka.

Wiktoria poznała Colby'ego, którego rodzina zawodowo zajmuje się odławianiem aligatorów, stanowiących duże zagrożenie na Florydzie. To jedna z najbardziej niebezpiecznych prac na świecie! Bestie te mają potężne szczęki i około 80 ostrych zębów. Wiktoria rzuciła się w wir tej przerażającej pracy i osobiście pomagała łapać gady na bagnach! Najmniejsza chwila nieuwagi mogła kosztować ją życie. Wszystko po to, by zarobić na studia medyczne w Polsce.

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Dziś ta twarda dziewczyna zbiera owoce poświęcenia. Hart ducha pozwolił jej wrócić do Polski i podjąć kolejne wyzwanie. Obecnie Wiktoria studiuje medycynę na 4. roku Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku! Na co dzień zamiast szpilek wybiera stetoskop i walczy o zdrowie pacjentów. Jak sama przyznaje: po użeraniu się z bestiami na Florydzie, żaden egzamin nie jest już straszny!

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