Białystok ogłasza przetarg na budowę nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej

Pomysł budowy hali w stolicy Podlasia pojawił się już kilkanaście lat temu. Projekt obiektu jest gotowy, a od ubiegłego roku miasto posiada pozwolenie na budowę. Zgodnie z koncepcją wyłonioną w konkursie, hala widowiskowo-sportowa w Białymstoku ma mieć powierzchnię ponad 30 tys. m² i cztery kondygnacje. Znajdą się tam:

boisko główne i treningowe z trybunami,

zespół odnowy biologicznej i rekreacji,

zaplecze dla sportowców i artystów,

pomieszczenia administracyjne, gastronomiczne i magazynowe,

lokale komercyjne.

W projekcie przewidziano również nowoczesne systemy bezpieczeństwa, m.in. monitoring, sygnalizację pożarową i antywłamaniową, a także siedem wind osobowo-towarowych. Hala pomieści około 6,4 tys. miejsc na trybunach. Nowy obiekt ma służyć nie tylko sportowcom.

Koszt inwestycji szacowany jest na około 400 mln zł. Miasto stara się o ponad 172 mln zł dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki – wniosek w tej sprawie został złożony w sierpniu. Budowa ma potrwać około dwa i pół roku od momentu podpisania umowy z wykonawcą. Władze Białegostoku liczą, że obiekt zostanie ukończony w połowie 2028 roku.

