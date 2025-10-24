Hala widowiskowo-sportowa w Białymstoku coraz bliżej. Rusza przetarg na budowę

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
PAP
PAP
2025-10-24 9:09

Władze Białegostoku ogłosiły przetarg na budowę długo wyczekiwanej hali widowiskowo-sportowej. Obiekt, który ma pomieścić około 6,4 tys. widzów, powstanie przy ul. Ciołkowskiego – w pobliżu lotniska Krywlany. Hala ma być gotowa w 2,5 roku od podpisania umowy z wykonawcą.

Hala widowiskowo-sportowa w Białymstoku coraz bliżej. Rusza przetarg na budowę

i

Autor: UM Białystok/ Materiały prasowe Koncepcja hali widowiskowo-sportowej.

Białystok ogłasza przetarg na budowę nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej

Pomysł budowy hali w stolicy Podlasia pojawił się już kilkanaście lat temu. Projekt obiektu jest gotowy, a od ubiegłego roku miasto posiada pozwolenie na budowę. Zgodnie z koncepcją wyłonioną w konkursie, hala widowiskowo-sportowa w Białymstoku ma mieć powierzchnię ponad 30 tys. m² i cztery kondygnacje. Znajdą się tam:

  • boisko główne i treningowe z trybunami,
  • zespół odnowy biologicznej i rekreacji,
  • zaplecze dla sportowców i artystów,
  • pomieszczenia administracyjne, gastronomiczne i magazynowe,
  • lokale komercyjne.

W projekcie przewidziano również nowoczesne systemy bezpieczeństwa, m.in. monitoring, sygnalizację pożarową i antywłamaniową, a także siedem wind osobowo-towarowych. Hala pomieści około 6,4 tys. miejsc na trybunach. Nowy obiekt ma służyć nie tylko sportowcom.

Czytaj też: Aquapark w Białymstoku. Przy ul. Andersa ruszyły pierwsze prace. Kiedy park wodny będzie gotowy?

Koszt inwestycji szacowany jest na około 400 mln zł. Miasto stara się o ponad 172 mln zł dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki – wniosek w tej sprawie został złożony w sierpniu. Budowa ma potrwać około dwa i pół roku od momentu podpisania umowy z wykonawcą. Władze Białegostoku liczą, że obiekt zostanie ukończony w połowie 2028 roku.

Polecany artykuł:

Czego najbardziej brakuje w Białymstoku według AI? Zaskakujące odpowiedzi
Białystok - stolica województwa podlaskiego
18 zdjęć
Sonda
Co jest bardziej potrzebne w Białymstoku? IKEA czy lotnisko?
Hala Opery na Zamku znika z panoramy Szczecina
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BIAŁYSTOK