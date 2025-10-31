Halloween 2025. AI wybrała najlepsze horrory do obejrzenia. "Autentyczny strach"

Halloween zbliża się wielkimi krokami. To czas, kiedy w wielu domach królują dynie, kostiumy i... seanse grozy. Jeśli planujesz wieczór z dreszczykiem, sztuczną pajęczyną i popcornem, ta lista jest dla ciebie. Sztuczna inteligencja przeanalizowała setki recenzji, ocen i rankingów, by stworzyć zestawienie dziesięciu najlepszych horrorów wszech czasów. Oto filmy, które naprawdę potrafią przestraszyć – i zachwycić.

Filmy grozy, które musisz zobaczyć w Halloween – ranking AI

10. Męczennicy (Martyrs, 2008)

Francuski horror tylko dla odważnych. Brutalny, wstrząsający i głęboko niepokojący – to film, który nie daje o sobie zapomnieć. „Martyrs” to nie rozrywka, lecz emocjonalny wstrząs, który pozostawia widza w milczeniu. Jeden z najbardziej kontrowersyjnych tytułów XXI wieku.

9. Świt żywych trupów (Dawn of the Dead, 1978)

George A. Romero stworzył film, który zdefiniował kino o zombie. Grupka ocalałych barykaduje się w centrum handlowym, podczas gdy świat wokół pogrąża się w chaosie. Oprócz krwi i napięcia, film skrywa społeczną satyrę. Klasyk, który przetrwał próbę czasu.

8. Obecność (The Conjuring, 2013)

Film Jamesa Wana to współczesny klasyk kina grozy. Oparty na prawdziwych wydarzeniach, przedstawia śledztwo małżeństwa demonologów, którzy pomagają rodzinie nawiedzanej przez złe siły. To horror, który przywrócił wiarę w „straszne domy” i duchy w kinie.

7. Pozwól mi wejść (Let the Right One In, 2008)

Szwedzki horror o przyjaźni między samotnym chłopcem a dziewczynką-wampirem. Film jest melancholijny, subtelny i jednocześnie niezwykle niepokojący. Dla tych, którzy cenią emocje i atmosferę bardziej niż tanie straszaki.

6. Uciekaj! (Get Out, 2017)

Reżyserski debiut Jordana Peele’a zrewolucjonizował gatunek. Historia młodego Afroamerykanina odwiedzającego rodziców swojej dziewczyny to połączenie horroru, thrillera i satyry społecznej. Groza narasta stopniowo, a finał długo zostaje w pamięci. Jeden z najinteligentniejszych horrorów ostatnich lat.

5. Babadook (The Babadook, 2014)

Australijski horror, który łączy elementy psychologiczne z klasycznym straszeniem. Opowieść o matce i synu, których nawiedza tytułowy potwór z książki dla dzieci, porusza temat traumy i żałoby. To nie tylko film o strachu, ale i o emocjach, które potrafią być równie przerażające.

4. Nieznajomi (The Strangers, 2008)

Prosty, lecz niezwykle skuteczny thriller grozy. Para zostaje zaatakowana przez zamaskowanych napastników w swoim domu. Nie ma tu duchów ani potworów – tylko ludzie i czyste, pierwotne przerażenie. Minimalizm i realizm sprawiają, że trudno oderwać wzrok od ekranu.

3. Inni (The Others, 2001)

Mroczna opowieść o matce (Nicole Kidman) i jej dzieciach, którzy mieszkają w odizolowanej posiadłości spowitej mgłą. Film łączy w sobie gotycki klimat i psychologiczną grozę. Zakończenie zaskakuje nawet najbardziej doświadczonych widzów. Jeśli lubisz historie o duchach, to strzał w dziesiątkę.

2. Koszmar z ulicy Wiązów (A Nightmare on Elm Street, 1984)

Freddy Krueger – człowiek z poparzoną twarzą i rękawicą zakończoną ostrzami – to postać, którą zna każdy fan horroru. Film Wesa Cravena wprowadził nowy wymiar strachu: morderca atakuje we śnie, więc nie da się przed nim uciec. Klasyka lat 80., która mimo upływu lat wciąż budzi grozę.

1. Lśnienie (The Shining, 1980)

Klasyk w reżyserii Stanleya Kubricka, oparty na powieści Stephena Kinga. Historia pisarza, który wraz z rodziną zamieszkuje odcięty od świata hotel, wciąż robi piorunujące wrażenie. Napięcie narasta z każdą minutą, a Jack Nicholson w roli szalonego Jacka Torrance’a to aktorski majstersztyk. Idealny wybór na długą, październikową noc.

Co wybrać na Halloween?

Jeśli lubisz klasykę – postaw na „Lśnienie” lub „Obecność”.

Chcesz czegoś nowoczesnego i symbolicznego? Sięgnij po „Get Out” lub „Babadooka”.

A jeśli masz mocne nerwy – „Męczennicy” to seans, który długo zostanie w pamięci.