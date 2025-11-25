We wtorkowy (25.11) poranek w regionie obserwuje się lokalne opady śniegu lub mokrego śniegu, jednak większość województwa pozostaje bez opadów. Temperatury oscylują wokół wartości od -1°C do 1°C – zarówno przy gruncie, jak i na wysokości 2 metrów. W takich warunkach nawet słaby mokry śnieg może tworzyć śliską warstwę na drogach i chodnikach.
Czytaj też: Tragiczny pożar w Szumowie. Nie żyją kobieta i jej wnuczek. "Niech spoczywają w pokoju"
Synoptycy IMGW informują, że w kolejnych godzinach wzrośnie zachmurzenie niskiego piętra, a wraz z nim ryzyko pojawienia się marznącej mżawki. Taka sytuacja może doprowadzić do tworzenia się oblodzenia. Jednocześnie prognozowany jest stopniowy wzrost temperatury, który po godzinie 9 – 10 powinien znacząco ograniczyć możliwość dalszego występowania opadów marznących.
Ostrzeżenie IMGW
- Zjawisko: marznące opady
- Stopień zagrożenia: 1
- Prawdopodobieństwo: 70%
- Opis: okresami prognozowane są słabe opady deszczu, deszczu ze śniegiem lub mżawki, które mogą marznąć i prowadzić do gołoledzi.
- Czas obowiązywania: od 25.11.2025, godz. 00:00 do 25.11.2025, godz. 10:00
Czytaj też: Przerwa świąteczna długa jak nigdy! Ten układ kalendarza to hit
Marznące opady, nawet o niewielkim natężeniu, mogą tworzyć na nawierzchniach cienką i trudną do zauważenia warstwę lodu. IMGW apeluje o ostrożność – szczególnie w godzinach porannego szczytu komunikacyjnego, kiedy ruch jest największy, a warunki na drogach mogą być wyjątkowo zdradliwe.