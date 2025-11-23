To najkrótsze imię w Polsce. Ma tylko jedną literę

Jacek Chlewicki
Marta Kowalska
2025-11-23 10:15

W polskim rejestrze imion żeńskich pojawia się wiele wyjątków, ale to właśnie najkrótsze imiona wzbudzają największą ciekawość. Zdarza się, że składają się zaledwie z jednej lub dwóch liter, co czyni je niezwykle rzadkimi i nietypowymi. Dane z rejestru pokazują, że takich imion w Polsce nie ma wiele, a niektóre z nich noszą tylko pojedyncze osoby.

i

Autor: Wygenerowane przez AI

Wśród wszystkich żeńskim imion w Polsce znajduje się jeden szczególny przypadek. Imię... E, noszone przez 2 kobiety, jest najkrótszym imieniem kobiecym w Polsce. Tak wynika z listy imion żeńskich w rejestrze PESEL (dane.gov.pl). To jedyny przykład imienia złożonego wyłącznie z jednej litery. Należy do kategorii najrzadszych i jednocześnie najbardziej nietypowych.

Najkrótszą grupę stanowią również imiona dwuliterowe. Choć jest ich więcej niż imion jednoliterowych, wciąż pozostają wyjątkowe i występują rzadko. Dane pokazują, że wiele z nich nosi od kilku do kilkunastu kobiet.

Poniżej najkrótsze imiona dwuliterowe z rejestru:

  • LE – 17 osób
  • AN – 24 osoby
  • BO – 18 osób
  • NI – 156 osób
  • YI – 62 osoby
  • JO – 12 osób
  • YA – 8 osób
  • LÊ – 7 osób
  • RU – 6 osób
  • IN – 4 osoby
  • SE – 3 osoby
  • TO – 3 osoby
  • DA, BE, GE, KU, ÁI, LÝ – po 2 osoby

Niektóre z tych imion mają pochodzenie azjatyckie lub wywodzą się z zapisu diakrytycznego charakterystycznego dla języków obcych. W polskich rejestrach znalazły się głównie dzięki migracjom lub indywidualnym decyzjom rodziców. Krótkie imiona są więc ciekawostką statystyczną i przykładem tego, jak różnorodne są wybory dotyczące imion w Polsce.

IMIONA KOBIET
IMIONA