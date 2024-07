Siemiatycze. Pszczoła użądliła kobietę w język. Policjanci eskortowali poszkodowaną do szpitala

Imieniny Krzysztofa, 25 lipca 2024. Nowe i kapitalne życzenia, wierszyki, rymowanki gotowe do wysłania 25.07.2024

Wypadek motocyklisty w Ciechanowcu. 45-latek zabrany do szpitala

IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Obejmują one woj. podlaskie, lubelskie oraz części woj. warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i podkarpackiego. Instytut przewiduje, że podczas burz spadnie do 30 mm deszczu, a wiatr zawieje w porywach do 60 km/h. Lokalnie możliwy grad. Na podanym obszarze ostrzeżenia obowiązują w godz. 10 - 20. Prawdopodobieństwo wystąpienia tego zjawiska wynosi 70 procent.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczy wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, utrudnienia w prowadzeniu działalności, opóźnienia w ruchu drogowym i kolejowym, zakłócenia w przebiegu imprez plenerowych. Możliwe zagrożenie życia. Instytut zaleca ostrożność, śledzenie komunikatów i obserwację rozwoju sytuacji pogodowej.