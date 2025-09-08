To wrzesień, czy listopad? Ponura pogoda nie ma końca. Jest jedna dobra wiadomość

IMGW podał szczegóły prognozy pogody na drugi tydzień września. Synoptycy nie zostawiają złudzeń! - Zapowiada się deszczowo, w wielu miejscach wystąpią burze - wskazał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Na początku tygodnia najgorsza pogoda będzie towarzyszyć mieszkańcom południowej, zachodniej oraz centralnej Polski. W tych rejonach mogą pojawić się burze i konkretne opady deszczu.

Dobre wieści dotyczą temperatur. One przypomną nam, że w kalendarzu wciąż rządzi lato. Więcej szczegółów na se.pl.

Nowa prognoza IMGW dla Polski: Burze i deszcze nie odpuszczą

- Kolejny tydzień września zapowiada się deszczowo, w wielu miejscach wystąpią burze. Nadal ciepło, a na wschodzie i południu nawet bardzo ciepło, tam temperatura w poniedziałek, środę i czwartek przekraczać będzie 25 stopni Celsjusza - tak IMGW opisuje prognozę na drugi tydzień września. Powody do optymizmu są nieliczne. Nawet na moment nie powinniśmy chować parasoli.

W poniedziałek najwięcej opadów odnotujemy na zachodzie, w centrum i na południu kraju, a we wtorek burze z gradem będą niepokoić mieszkańców wschodniej Polski. W połowie tygodnia burze przeniosą się na północny wschód.

- W nocy z środy na czwartek nad zachodnią część kraju nasunie się strefa opadów deszczu, które okresami będą miały natężenie umiarkowane lub silne - alarmuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Burze rozgoszczą się przede wszystkim na południu Polski i zostaną tam aż do końca tygodnia. Dodatkowym problemem będzie silny wiatr. Zwłaszcza w czwartek może on uprzykrzać życie mieszkańcom północnej i wschodniej Polski.

Pod koniec tygodnia rozpogodzenia jedynie na północy, a deszcz po raz kolejny pogorszy stan dróg. Do kierowców będziemy apelować o szczególną ostrożność.

Deszczowo i burzowo, ale również gorąco. Pogoda szykuje niespodzianki

Synoptycy mają też dobre wieści i dotyczą one temperatur. Aż do piątku, temperatury maksymalne w całym kraju powinny przekraczać 20 stopni. Najcieplej będzie na południu wschodzie, gdzie termometry wskażą powyżej 25 stopni Celsjusza. Kurtki przeciwdeszczowe będą użyteczne, ale ciepła odzież już mniej.

- Koniec tygodnia będzie chłodniejszy. Na zachodzie wartości temperatury poniżej 20 stopni. Przed nami bardzo chłodne noce w obszarach podgórskich, gdzie przy małym zachmurzeniu temperatura powietrza może spaść poniżej 10 stopni - wylicza IMGW w prognozie tygodniowej.

W najbliższych dniach upały nie nawiedzą Polski, ale lato jeszcze podejmuję walkę z jesienią. Prognozy i ostrzeżenia IMGW będziemy codziennie analizować w "Super Expressie".

i Autor: Maciej Maciejewski / IMGW/ Materiały prasowe Ulewne deszcze w Polsce. Zdjęcie IMGW

⚠️UWAGA⚠️‼️AKTUALNE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW‼️👉Burze stopień 1 i 2Prognozowane są burze i silne opady deszczu od 20mm do 55mm i porywy wiatru do 65km/h. Lokalnie grad.Ważne:Od 2025-09-08 08:00Do 2025-09-08 23:00👉https://t.co/16QmSAGtqE#IMGW #pogoda #ostrzeżenia pic.twitter.com/vg5nAv8DrJ— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) September 8, 2025

