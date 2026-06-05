IMGW wydał ostrzeżenie II stopnia. Możliwy grad i wiatr do 80 km/h. Tu będzie najgorzej

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-06-05 7:47

Mieszkańcy województwa podlaskiego powinni przygotować się na gwałtowne załamanie pogody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na piątek, 5 czerwca, ostrzeżenie II stopnia przed burzami. Synoptycy prognozują intensywne opady deszczu, silny wiatr oraz lokalne opady gradu.

IMGW wydał ostrzeżenie II stopnia. Możliwy grad i wiatr do 80 km/h. Tu będzie najgorzej

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Autor: Menno Van Der Haven/ Shutterstock

Alert IMGW obowiązuje od godziny 13:00 do 23:00. Prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznych zjawisk oceniono na 75 procent.

Według prognoz burzom miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 do 40 mm oraz porywy wiatru osiągające do 80 km/h. Lokalnie możliwe są także opady gradu.

Niebezpieczna pogoda ma objąć nie tylko Podlasie. Ostrzeżenia I stopnia przed burzami wydano dla niemal całego pozostałego obszaru wschodniej Polski. Oznacza to, że mieszkańcy wielu województw powinni zachować szczególną ostrożność i śledzić komunikaty pogodowe.

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Jak zachować się podczas burzy?

Podczas burzy warto przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa:

  • pozostań w budynku i zamknij okna,
  • unikaj przebywania pod drzewami oraz w pobliżu słupów energetycznych,
  • zabezpiecz przedmioty znajdujące się na balkonach i posesjach,
  • nie parkuj samochodu pod drzewami,
  • ogranicz korzystanie z urządzeń elektrycznych podłączonych do sieci,
  • jeśli burza zastanie cię na otwartej przestrzeni, poszukaj schronienia w budynku lub samochodzie,
  • nie zbliżaj się do wezbranych cieków wodnych i zalanych miejsc.

Synoptycy zalecają bieżące śledzenie prognoz i komunikatów pogodowych, ponieważ sytuacja atmosferyczna może się dynamicznie zmieniać.

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