IMGW wydał ostrzeżenie II stopnia. Możliwy grad i wiatr do 80 km/h. Tu będzie najgorzej

Alert IMGW obowiązuje od godziny 13:00 do 23:00. Prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznych zjawisk oceniono na 75 procent.

Według prognoz burzom miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 do 40 mm oraz porywy wiatru osiągające do 80 km/h. Lokalnie możliwe są także opady gradu.

Niebezpieczna pogoda ma objąć nie tylko Podlasie. Ostrzeżenia I stopnia przed burzami wydano dla niemal całego pozostałego obszaru wschodniej Polski. Oznacza to, że mieszkańcy wielu województw powinni zachować szczególną ostrożność i śledzić komunikaty pogodowe.

Jak zachować się podczas burzy?

Podczas burzy warto przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa:

pozostań w budynku i zamknij okna,

unikaj przebywania pod drzewami oraz w pobliżu słupów energetycznych,

zabezpiecz przedmioty znajdujące się na balkonach i posesjach,

nie parkuj samochodu pod drzewami,

ogranicz korzystanie z urządzeń elektrycznych podłączonych do sieci,

jeśli burza zastanie cię na otwartej przestrzeni, poszukaj schronienia w budynku lub samochodzie,

nie zbliżaj się do wezbranych cieków wodnych i zalanych miejsc.

Synoptycy zalecają bieżące śledzenie prognoz i komunikatów pogodowych, ponieważ sytuacja atmosferyczna może się dynamicznie zmieniać.