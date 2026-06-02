Osy zaatakowały 75-latka. Dramat na Podlasiu

75-latek został kilkukrotnie użądlony przez osy

Senior doznał wstrząsu anafilaktycznego i miał problemy z oddychaniem

Syn poprosił o pomoc policjanta z posterunku w Narewce

Funkcjonariusz eskortował samochód do szpitala w Hajnówce

Mężczyzna po kilkunastu minutach trafił pod opiekę lekarzy

Funkcjonariusz zauważył jadące Volvo, którego kierowca na widok radiowozu zaczął sygnalizować potrzebę pomocy światłami drogowymi. Policjant zatrzymał się, a z auta wybiegł zdenerwowany mężczyzna. Jak wyjaśnił, jego 75-letni ojciec został kilkukrotnie użądlony przez osy i ma poważne problemy z oddychaniem.

Czytaj też: Pan Andrzej ma dwa „naboje” w sercu. Dzięki nim żyje. „To było niesamowite”

Z relacji 49-latka wynikało, że wcześniej kontaktował się z numerem alarmowym. Otrzymał jednak informację o wydłużonym czasie oczekiwania na przyjazd karetki pogotowia. W tej sytuacji poprosił policjanta o pomoc w jak najszybszym dotarciu do szpitala w Hajnówce.

Mając świadomość, że liczy się każda minuta, funkcjonariusz natychmiast zawrócił radiowóz i rozpoczął pilotaż samochodu. Włączając sygnały świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego, eskortował Volvo spod Narewki bezpośrednio pod drzwi Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Hajnówce.

Dzięki szybkiej reakcji policjanta senior już po kilkunastu minutach znalazł się pod opieką personelu medycznego.