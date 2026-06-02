Osy zaatakowały 75-latka. Dramat na Podlasiu

Jacek Chlewicki
2026-06-02 19:03

Dramatyczne chwile rozegrały się w okolicach Narewki. Policjant z miejscowego posterunku pomógł szybko przetransportować do szpitala 75-letniego mężczyznę, który po wielokrotnym użądleniu przez osy doznał wstrząsu anafilaktycznego.

Autor: Pixabay.com
  • 75-latek został kilkukrotnie użądlony przez osy
  • Senior doznał wstrząsu anafilaktycznego i miał problemy z oddychaniem
  • Syn poprosił o pomoc policjanta z posterunku w Narewce
  • Funkcjonariusz eskortował samochód do szpitala w Hajnówce
  • Mężczyzna po kilkunastu minutach trafił pod opiekę lekarzy

Funkcjonariusz zauważył jadące Volvo, którego kierowca na widok radiowozu zaczął sygnalizować potrzebę pomocy światłami drogowymi. Policjant zatrzymał się, a z auta wybiegł zdenerwowany mężczyzna. Jak wyjaśnił, jego 75-letni ojciec został kilkukrotnie użądlony przez osy i ma poważne problemy z oddychaniem.

Z relacji 49-latka wynikało, że wcześniej kontaktował się z numerem alarmowym. Otrzymał jednak informację o wydłużonym czasie oczekiwania na przyjazd karetki pogotowia. W tej sytuacji poprosił policjanta o pomoc w jak najszybszym dotarciu do szpitala w Hajnówce.

Mając świadomość, że liczy się każda minuta, funkcjonariusz natychmiast zawrócił radiowóz i rozpoczął pilotaż samochodu. Włączając sygnały świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego, eskortował Volvo spod Narewki bezpośrednio pod drzwi Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Hajnówce.

Dzięki szybkiej reakcji policjanta senior już po kilkunastu minutach znalazł się pod opieką personelu medycznego.

