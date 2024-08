Incydent na granicy polsko-białoruskiej. Komunikat Straży Granicznej

Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz szykuje się do ślubu. Zdradził plany na swoje wesele

Do prób nielegalnego przekroczenia granicy doszło w okolicach Białowieży, Michałowa, Czeremchy i Narewki – poinformowała rzeczniczka Podlaskiego Oddziału SG mjr Katarzyna Zdanowicz. - W rejonie Michałowa cudzoziemcy na widok polskich patroli zaniechali próby sforsowania granicy i wycofali się w głąb Białorusi. Na miejscu zdarzenia pozostawili lewarek samochodowy, za pomocą którego mieli zamiar pokonać techniczną barierę - poinformowała Zdanowicz.

Z danych SG wynika, że od początku roku było w Podlaskiem ponad 21,2 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy białorusko-polskiej. Osoby próbujące przedostać się do Polski pochodziły z 41 krajów. Od początku lipca zanotowano ponad 1,3 tys. takich prób. Od 13 czerwca na ok. 60 km tej granicy w Podlaskiem obowiązuje strefa buforowa z zakazem przebywania. Na ponad 40 km nie wolno przebywać w pasie o szerokości 200 metrów od linii granicy, na 16 km pas ma ok. 2 km szerokości.

Na 186 km granicy z Białorusią stoi – zbudowana w 2022 r. – stalowa zapora o wysokości 5,5 m. Jest głównym elementem zabezpieczenia tej granicy przed nielegalną migracją. Uzupełnia ją działająca na 206 km w Podlaskiem tzw. bariera elektroniczna, czyli system kamer i czujników. SG podpisała umowy na dodatkowe wzmocnienie zarówno stalowej zapory, jak i dodatkowe kamery i oświetlenie na zaporze elektronicznej.

