25 sierpnia 2025 r. ok. godz. 20.00 – zdarzenie w rejonie miejscowości Czeremcha.

Próba nielegalnego przekroczenia granicy przez grupę agresywnych migrantów.

Ranny żołnierz Zgrupowania Zadaniowego Podlasie – uraz lewej ręki podczas użycia środków przymusu bezpośredniego.

Pierwsza pomoc na miejscu i transport do szpitala w Białymstoku, gdzie udzielono mu specjalistycznej opieki.

Stan stabilny, życie żołnierza nie jest zagrożone.

W poniedziałek 25 sierpnia 2025 roku około godziny 20 w rejonie miejscowości Czeremcha (woj. podlaskie) doszło do groźnego incydentu podczas operacji "Bezpieczne Podlasie". W trakcie interwencji związanej z próbą siłowego przekroczenia granicy przez grupę agresywnych migrantów obrażeń doznał żołnierz Zgrupowania Zadaniowego Podlasie.

Ranny żołnierz trafił do szpitala w Białymstoku

Jak wynika z komunikatu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, żołnierze podjęli działania w celu powstrzymania nielegalnej próby przekroczenia granicy. Podczas użycia środków przymusu bezpośredniego jeden z żołnierzy został ranny w lewą rękę. Na miejscu udzielono mu pierwszej pomocy przedmedycznej, a następnie niezwłocznie przetransportowany do szpitala w Białymstoku. Stan poszkodowanego jest stabilny, a jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Na miejscu zdarzenia czynności wyjaśniające prowadzi Żandarmeria Wojskowa, która bada okoliczności ataku.

Operacja Bezpieczne Podlasie to nazwa działań Wojska Polskiego na granicy z Białorusią, poświęconych wsparciu Straży Granicznej i Policji w zabezpieczeniu granicy. Operacja rozpoczęła się 1 sierpnia 2024 roku. Od tej pory wszyscy żołnierze służący na granicy działają w ramach jednej operacji, zarządzanej przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Incydent na granicy polsko-białoruskiej. Błyskawiczna reakcja polskich pograniczników

