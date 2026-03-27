Jarmark Wielkanocny wraca do Białegostoku. Trzy dni atrakcji

Jacek Chlewicki
2026-03-27 11:19

W samym sercu Białegostoku ponownie zagości świąteczna aura. W ostatni weekend marca mieszkańcy i odwiedzający będą mogli zajrzeć na Jarmark Wielkanocny, który ożywi Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego feerią barw, aromatów i tradycyjnymi wyrobami rękodzielniczymi.

Jarmark Wielkanocny w Białymstoku 2026. Co można kupić i zobaczyć?

Autor: Tomeqs/ Shutterstock

Gdzie i kiedy odbędzie się Jarmark Wielkanocny 2026 w Białymstoku?

Wielkanocne stoiska staną w dniach od 27 do 29 marca 2026 roku tuż przed Teatrem Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. Wszyscy zainteresowani będą mogli odwiedzać jarmark każdego dnia, począwszy od godziny 10:00 aż do 17:00.

Co kupimy na stoiskach? Unikalne rękodzieło i wielkanocne ozdoby

Na odwiedzających czekać będzie bogaty wybór niepowtarzalnych przedmiotów wykonanych przez lokalnych twórców. Wśród propozycji rzemieślników pojawią się między innymi:

  • ozdobne świece,
  • ceramika (zarówno użytkowa, jak i dekoracyjna),
  • ręcznie robiona biżuteria,
  • tradycyjne palmy wielkanocne,
  • kolorowe pisanki,
  • naturalne kosmetyki.

To doskonała szansa, aby zaopatrzyć się w niebanalne świąteczne dekoracje, a także upominki nawiązujące do zbliżającej się Wielkanocy.

Jarmark to nie tylko zakupy. Atrakcje dla całych rodzin

Oprócz stoisk handlowych, organizatorzy zaplanowali szereg imprez towarzyszących. W harmonogramie wydarzenia przewidziano:

  • niedzielne warsztaty tematyczne,
  • pokazy sztuki rzemieślniczej oraz kulinarnej,
  • specjalne animacje dedykowane najmłodszym,
  • dmuchane place zabaw, które będą dostępne przez cały okres trwania jarmarku.

Dlaczego organizujemy jarmarki wielkanocne? Historia tradycji

Wielkanocne jarmarki mogą pochwalić się w Polsce bogatą historią, która bierze swój początek w dawnych przedświątecznych targowiskach. To właśnie tam można było nabyć wszystko, co niezbędne do przygotowania świąt – począwszy od żywności, na ozdobach skończywszy. Wraz z upływem lat, zyskały one dodatkowy wymiar, stając się miejscem integracji lokalnej społeczności i doskonałą okazją do promowania wyrobów regionalnych rzemieślników.

Obecnie organizowane jarmarki czerpią z tych dawnych zwyczajów, skutecznie łącząc historyczne dziedzictwo z nowoczesną koncepcją imprez plenerowych. Stanowią one nie tylko przestrzeń handlową, ale dają również szansę na odkrycie regionalnych specjałów, uczestnictwo w ciekawych warsztatach i radosne spędzenie czasu w wyjątkowej, przedświątecznej scenerii.

