Jarmark Wielkanocny wraca do Białegostoku. Trzy dni atrakcji

Gdzie i kiedy odbędzie się Jarmark Wielkanocny 2026 w Białymstoku?

Wielkanocne stoiska staną w dniach od 27 do 29 marca 2026 roku tuż przed Teatrem Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. Wszyscy zainteresowani będą mogli odwiedzać jarmark każdego dnia, począwszy od godziny 10:00 aż do 17:00.

Co kupimy na stoiskach? Unikalne rękodzieło i wielkanocne ozdoby

Na odwiedzających czekać będzie bogaty wybór niepowtarzalnych przedmiotów wykonanych przez lokalnych twórców. Wśród propozycji rzemieślników pojawią się między innymi:

ozdobne świece,

ceramika (zarówno użytkowa, jak i dekoracyjna),

ręcznie robiona biżuteria,

tradycyjne palmy wielkanocne,

kolorowe pisanki,

naturalne kosmetyki.

To doskonała szansa, aby zaopatrzyć się w niebanalne świąteczne dekoracje, a także upominki nawiązujące do zbliżającej się Wielkanocy.

Jarmark to nie tylko zakupy. Atrakcje dla całych rodzin

Oprócz stoisk handlowych, organizatorzy zaplanowali szereg imprez towarzyszących. W harmonogramie wydarzenia przewidziano:

niedzielne warsztaty tematyczne,

pokazy sztuki rzemieślniczej oraz kulinarnej,

specjalne animacje dedykowane najmłodszym,

dmuchane place zabaw, które będą dostępne przez cały okres trwania jarmarku.

Dlaczego organizujemy jarmarki wielkanocne? Historia tradycji

Wielkanocne jarmarki mogą pochwalić się w Polsce bogatą historią, która bierze swój początek w dawnych przedświątecznych targowiskach. To właśnie tam można było nabyć wszystko, co niezbędne do przygotowania świąt – począwszy od żywności, na ozdobach skończywszy. Wraz z upływem lat, zyskały one dodatkowy wymiar, stając się miejscem integracji lokalnej społeczności i doskonałą okazją do promowania wyrobów regionalnych rzemieślników.

Obecnie organizowane jarmarki czerpią z tych dawnych zwyczajów, skutecznie łącząc historyczne dziedzictwo z nowoczesną koncepcją imprez plenerowych. Stanowią one nie tylko przestrzeń handlową, ale dają również szansę na odkrycie regionalnych specjałów, uczestnictwo w ciekawych warsztatach i radosne spędzenie czasu w wyjątkowej, przedświątecznej scenerii.