Jarmark Wielkanocny wraca do Białegostoku. Trzy dni atrakcji

Gdzie i kiedy odbędzie się Jarmark Wielkanocny 2026 w Białymstoku?
Wielkanocne stoiska staną w dniach od 27 do 29 marca 2026 roku tuż przed Teatrem Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. Wszyscy zainteresowani będą mogli odwiedzać jarmark każdego dnia, począwszy od godziny 10:00 aż do 17:00.
Co kupimy na stoiskach? Unikalne rękodzieło i wielkanocne ozdoby
Na odwiedzających czekać będzie bogaty wybór niepowtarzalnych przedmiotów wykonanych przez lokalnych twórców. Wśród propozycji rzemieślników pojawią się między innymi:
- ozdobne świece,
- ceramika (zarówno użytkowa, jak i dekoracyjna),
- ręcznie robiona biżuteria,
- tradycyjne palmy wielkanocne,
- kolorowe pisanki,
- naturalne kosmetyki.
To doskonała szansa, aby zaopatrzyć się w niebanalne świąteczne dekoracje, a także upominki nawiązujące do zbliżającej się Wielkanocy.
Jarmark to nie tylko zakupy. Atrakcje dla całych rodzin
Oprócz stoisk handlowych, organizatorzy zaplanowali szereg imprez towarzyszących. W harmonogramie wydarzenia przewidziano:
- niedzielne warsztaty tematyczne,
- pokazy sztuki rzemieślniczej oraz kulinarnej,
- specjalne animacje dedykowane najmłodszym,
- dmuchane place zabaw, które będą dostępne przez cały okres trwania jarmarku.
Dlaczego organizujemy jarmarki wielkanocne? Historia tradycji
Wielkanocne jarmarki mogą pochwalić się w Polsce bogatą historią, która bierze swój początek w dawnych przedświątecznych targowiskach. To właśnie tam można było nabyć wszystko, co niezbędne do przygotowania świąt – począwszy od żywności, na ozdobach skończywszy. Wraz z upływem lat, zyskały one dodatkowy wymiar, stając się miejscem integracji lokalnej społeczności i doskonałą okazją do promowania wyrobów regionalnych rzemieślników.
Obecnie organizowane jarmarki czerpią z tych dawnych zwyczajów, skutecznie łącząc historyczne dziedzictwo z nowoczesną koncepcją imprez plenerowych. Stanowią one nie tylko przestrzeń handlową, ale dają również szansę na odkrycie regionalnych specjałów, uczestnictwo w ciekawych warsztatach i radosne spędzenie czasu w wyjątkowej, przedświątecznej scenerii.