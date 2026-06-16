Jechał hulajnogą po ekspresówce. Powód wyprawy zaskakuje

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-06-16 21:10

Policjanci z Suwałk podjęli niecodzienną interwencję. W środku nocy zostali poinformowani o mężczyźnie, który poruszał się hulajnogą elektryczną po drodze ekspresowej S61. Jak się okazało, 30-latek... jechał na stację benzynową po papierosy.

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Autor: Pvproductions/ Freepik.com

Wyprawa hulajnogą po papierosy trasą S61. Finał to mandat dla 30-latka

Osoby korzystające z hulajnóg elektrycznych często sprawiają problemy, jednak ten 30-letni mężczyzna pobił wszelkie rekordy. Podlascy policjanci zaczęli otrzymywać zgłoszenia od zaniepokojonych kierowców. Informowali oni o mężczyźnie jadącym hulajnogą na trasie S61 koło Suwałk. Zmierzał w stronę Augustowa. Droga ekspresowa to miejsce, gdzie auta rozwijają duże prędkości, dlatego obecność hulajnogi elektrycznej na tego typu trasie stwarza realne niebezpieczeństwo. Szybko wysłano tam policyjny patrol. Mundurowi namierzyli 30-latka i zatrzymali go na trasie szybkiego ruchu. Tłumaczył, że zmierzał na stację benzynową po papierosy.

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Surowy zakaz dla hulajnóg na drogach ekspresowych i autostradach

Ta nocna przejażdżka mogła mieć fatalny finał. Na trasie ekspresowej nawet najmniejszy błąd może wywołać tragedię. Mundurowi przetransportowali mężczyznę wraz z hulajnogą w bezpieczne miejsce. Otrzymał mandat za naruszenie zasad ruchu drogowego. Pojazdy takie jak hulajnogi elektryczne mają całkowity zakaz wjazdu na autostrady i drogi ekspresowe. Ich kierowcy są zobowiązani do używania głównie ścieżek rowerowych. W przypadku ich braku, dopuszcza się jazdę po jezdni jedynie w ściśle określonych warunkach, z zachowaniem przepisów.

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HULAJNOGA ELEKTRYCZNA