Granica nie do przejścia? Straż Graniczna mówi o 100-procentowej skuteczności i pokazuje nagranie

Jak przekazała Straż Graniczna, większość migrantów po zauważeniu polskich patroli zrezygnowała z dalszej drogi i wycofała się w głąb Białorusi. Pozostałe osoby zostały ujęte przez funkcjonariuszy. Żadna z odnotowanych prób nie zakończyła się skutecznym przedostaniem na terytorium Polski.

Ponad 410 prób od początku 2026 roku

Od początku 2026 roku na odcinku ochranianym przez Podlaski Oddział Straży Granicznej zarejestrowano już ponad 410 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski.

Pogranicznicy podkreślają, że każda z nich została udaremniona. Według informacji przekazanych przez formację oznacza to stuprocentową skuteczność w ochronie podległego jej odcinka granicy państwowej. Sytuacja jest stale monitorowana, a funkcjonariusze pozostają w gotowości do podejmowania kolejnych interwencji.

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Alfabet Millera Migranci

Granica polsko-białoruska. Migranci szturmują granicę. Archiwalne zdjęcia:

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