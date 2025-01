Jedna osoba zginęła, 4 zostały ranne. Szokujące ustalenia prokuratury w sprawie wypadku na Podlasiu

i Autor: KWP Białystok Jedna osoba zginęła, 4 zostały ranne. Tragiczny wypadek pod Grajewem. Szokujące ustalenia prokuratury

Nowe informacje

W wypadku samochodowym pod Grajewem zginęła jedna osoba, a cztery zostały ranne. Prokuratura, która wyjaśnia okoliczności tego śmiertelnego wypadku, postawiła zarzuty nie tylko kierowcy, który doprowadził do czołowego zderzenia, ale także kierowcy samochodu wyprzedzanego. Śledczy uznali, że przyczynił się on do tego wypadku. Okazało się również, że miał sądowe zakazy prowadzenia pojazdów.