Jednomyślna decyzja radnych. Nowe rondo upamiętni ofiary rzezi wołyńskiej

Rondo położone u zbiegu ulic 42 Pułku Piechoty i Jerzego Giedroycia będzie nosiło nazwę Ronda Ofiar Zbrodni Wołyńskiej. Decyzja zapadła podczas wtorkowej sesji białostockiej rady miasta. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni.

„Celem uchwały jest upamiętnienie osób, które poniosły śmierć w wyniku masowych mordów i czystek etnicznych oraz zachowanie pamięci o tych wydarzeniach, jako ważnym elemencie historii narodu polskiego” – napisano w uzasadnieniu.

Samorządowcy podkreślili, że nazwa ma przypominać mieszkańcom i osobom odwiedzającym miasto o potrzebie pielęgnowania pamięci historycznej oraz szacunku dla ofiar. Zaznaczyli również, że ma ona wyłącznie charakter upamiętniający.

Zbrodnią wołyńską określa się masowe mordy dokonane w latach 1943–1945 na polskiej ludności cywilnej dawnych Kresów Wschodnich. Odpowiedzialni za nie byli nacjonaliści ukraińscy z Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, Ukraińskiej Powstańczej Armii oraz innych formacji nacjonalistycznych.

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Do zbrodni dochodziło przede wszystkim na Wołyniu, ale także w Małopolsce Wschodniej oraz na terenach dzisiejszych województw lubelskiego i podkarpackiego. Według szacunków polskich historyków życie straciło około 100 tys. Polaków, głównie kobiet, dzieci i osób starszych. Tysiące kolejnych zostały zmuszone do opuszczenia rodzinnych stron.

Za kulminacyjny moment tych wydarzeń uznaje się krwawą niedzielę, przypadającą 11 lipca 1943 roku. Oddziały UPA zaatakowały wówczas około 150 miejscowości na Wołyniu, choć według innych źródeł było ich 99. W 2016 roku Sejm RP ustanowił 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej.