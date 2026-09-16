Kontrola stacji diagnostycznych. Ponad 700 tys. zł zaległego VAT

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-09-16 10:42

Ponad 3 mln zł obrotu nie znalazło się w rejestrach sprzedaży przedsiębiorcy prowadzącego kilka stacji kontroli pojazdów – ustaliła podlaska Krajowa Administracja Skarbowa. Po kontroli firma skorygowała deklaracje i zapłaciła ponad 700 tys. zł zaległego podatku VAT wraz z odsetkami.

Palce osoby trzymającej paragon za badanie techniczne auta na tle podwozia. O kontroli KAS czytaj w SE Białystok.
Autor: KAS/ Materiały prasowe

Tysiące badań technicznych bez wykazania sprzedaży

Kontrolę celno-skarbową przeprowadzili eksperci podlaskiej KAS. Objęła ona rozliczenia podatku od towarów i usług za lata 2022–2025. Sprawdzana firma prowadziła kilka stacji kontroli pojazdów.

Urzędnicy ustalili, że w rejestrach sprzedaży nie wykazano około 30 tys. płatności pobranych od kierowców za badania techniczne. Łączna wartość tych wpłat przekroczyła 3 mln zł.

Według KAS nieewidencjonowanie usług spowodowało zaniżenie należnego podatku VAT o ponad 700 tys. zł. Pieniądze pobierane od klientów nie były uwzględniane w rozliczeniach firmy.

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Przedsiębiorca skorygował deklaracje

Po kontroli przedsiębiorca przyznał, że nie ewidencjonował wykonanych usług. Następnie złożył korekty deklaracji VAT oraz uregulował zaległy podatek wraz z odsetkami.

KAS zwraca uwagę, że skala procederu mogłaby być mniejsza, gdyby klienci każdorazowo odbierali dowody zakupu. Paragon lub faktura potwierdzają rozliczenie usługi, a jednocześnie pozwalają klientowi dochodzić prawa do reklamacji.

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