Perła Podlasia

Jedyne takie miasto na pograniczu Podlasia i Mazowsza. Widoki jak z pocztówki

Drohiczyn to jedno z najstarszych miast w Polsce, położone malowniczo nad Bugiem, na pograniczu Podlasia i Mazowsza. Dawna stolica regionu i ważny ośrodek religijny dziś przyciąga spokojem, klimatyczną zabudową i bliskością natury. To idealne miejsce, by zwolnić tempo, poczuć historię i po prostu odpocząć.