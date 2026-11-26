25 listopada 2026 roku Prokuratura Rejonowa w Białymstoku przesłała do tamtejszego Sądu Rejonowego akt oskarżenia w sprawie 67-letniego mieszkańca podbiałostockiej miejscowości. Chodzi o wystawienie na sprzedaż na portalu OLX kolekcjonerskiej laski spacerowej, którą wytworzono we Francji na przełomie XIX i XX wieku.

Z ustaleń śledczych wynika, że 67-latek nabył ten przedmiot na giełdzie antykwarycznej we Francji. Głowica laski została wykonana z kości hipopotama, a jej wartość wyceniono na 4 tysiące złotych. Zdaniem prokuratury okaz podlega ochronie CITES, tymczasem sprzedający oferował go bez wymaganych dokumentów poświadczających legalne pochodzenie. Mężczyzna nie przyznał się do zarzucanego mu czynu.

Oskarżony odpowie za przestępstwo z artykułu 128 punkt 2 litera d ustawy o ochronie przyrody, za co grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. W przypadku wyroku skazującego sąd może też zadecydować o przepadku przedmiotów, które posłużyły do popełnienia przestępstwa. Możliwe jest również orzeczenie nawiązki w kwocie do 10 tysięcy złotych na rzecz właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska albo organizacji zajmującej się ochroną przyrody.