Forteca leży nieopodal Goniądza, w granicach Biebrzańskiego Parku Narodowego. Władze carskiej Rosji zainicjowały prace budowlane w 1882 roku, a wznoszenie obiektu zakończyło się po dziesięciu latach. Głównym zadaniem kompleksu była obrona zachodnich rubieży imperium oraz zabezpieczenie istotnej przeprawy wiodącej przez bagna.

Według danych Biebrzańskiego Parku Narodowego założenie obronne obejmowało cztery forty, czyli Centralny, Zarzeczny, Szwedzki i Nowy. Na miejscu wybudowano fosy, schrony, masywne wały oraz rozbudowane umocnienia, które w późniejszym okresie dodatkowo wzmocniono przy użyciu betonu.

Najbardziej dramatyczny okres w dziejach obiektu przypadł na czas I wojny światowej, kiedy armia niemiecka trzykrotnie podejmowała próby zdobycia twierdzy. W 1915 roku nacierający użyli gazu bojowego, którym był chlor, jednak rosyjska załoga mimo olbrzymich strat zdołała obronić swoje pozycje. Ostatecznie w sierpniu 1915 roku garnizon wycofał się z fortecy na skutek odwrotu wojsk rosyjskich w innych rejonach frontu.

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Dziś Twierdza Osowiec zalicza się do najcenniejszych zabytków na obszarze Biebrzańskiego Parku Narodowego. W najlepszym stanie przetrwał Fort I, w którym funkcjonuje Muzeum Twierdzy Osowiec. Ponieważ ta część leży na terenie działającej jednostki wojskowej, turyści mogą ją oglądać wyłącznie z przewodnikiem. Z kolei na ścieżce edukacyjnej parku narodowego dla pasjonatów przyrody i historii udostępniono ruiny Fortu IV.

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