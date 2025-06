Już za chwilę ruszają zapisy na darmową rehabilitację. Tylko jeden dzień i liczba miejsc ograniczona

Ruszają zapisy na bezpłatną rehabilitację i fizjoterapię

Bezpłatna rehabilitacja to szansa dla wielu mieszkańców na skuteczny powrót do zdrowia bez konieczności ponoszenia kosztów prywatnych zabiegów. Zainteresowanie jest duże, dlatego warto pamiętać o dacie 24 czerwca i zadzwonić jak najwcześniej, aby znaleźć się na liście pacjentów. Zabiegi będą wykonywane w placówce przy ul. gen. J. Bema 2. Program skierowany jest do osób wymagających terapii po urazach, chorobach, wypadkach czy zmagających się ze schorzeniami zwyrodnieniowymi, neurologicznymi lub reumatologicznymi.

W pierwszym półroczu 2025 roku z miejskiego programu skorzystało ponad 700 pacjentów, dla których wykonano tyle samo pakietów zabiegowych o łącznej wartości 250 tys. zł. W drugim półroczu program będzie kontynuowany, a Białystok przeznaczy na ten cel 200 tys. zł. Łączny budżet miasta na ten cel w 2025 roku wynosi 450 tys. zł.

Czytaj też: Pan Bogdan zamierzał ugotować swoje popisowe danie. Zginął na pasach. Tragiczny wypadek w Białymstoku

Dla kogo rehabilitacja?

Z programu mogą skorzystać osoby:

zameldowane w Białymstoku,

lub wskazujące Białystok jako miejsce odprowadzania podatku dochodowego.

Zabiegi obejmują m.in. ultradźwięki, laseroterapię, elektroterapię (prądy), ćwiczenia fizjoterapeutyczne oraz inne formy wsparcia dostosowane do potrzeb pacjenta. Do udziału w programie kwalifikują fizjoterapeuci ze Szpitala Miejskiego im. PCK.

Jak się zapisać?

Zapisy odbędą się wyłącznie telefonicznie w dniu 24 czerwca 2025 r. (wtorek), do momentu wyczerpania miejsc. Rejestracji można dokonać pod numerami:

85 742 60 33

791 448 519

698 090 727

Jedna osoba może zapisać maksymalnie siebie i jedną dodatkową osobę. Z zabiegów nie mogą ponownie korzystać osoby, które brały udział w programie w pierwszym półroczu tego samego roku.

Fundacja Wstańmy Razem. Aktywna rehabilitacja Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.