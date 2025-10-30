Potężny karambol na ekspresówce. Pięć osób rannych! Droga zablokowana

W czwartek nad ranem na S61 na wysokości miejscowości Kuków doszło do karambolu. Krótko po godzinie 3 zderzyło się tam kilka pojazdów. Według GDDKiA - sześć: bus oraz 5 samochodów ciężarowych. Pięć osób zostało rannych.

Policja podaje, że w karambolu brały udział cztery pojazdy ciężarowe, które "najechały na siebie jeden na drugi". Droga w kierunku przejścia granicznego w Budzisku jest zablokowana. Objazdy są możliwe przez Suwałki.