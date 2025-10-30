Karambol na S61 pod Suwałkami. Zderzyło się kilka ciężarówek, są ranni

Jacek Chlewicki
2025-10-30 7:27

Na drodze ekspresowej S61 w rejonie miejscowości Kuków (woj. podlaskie) doszło nad ranem do poważnego karambolu. W zdarzeniu uczestniczyło kilka ciężarówek i bus. Pięć osób zostało rannych, a trasa w kierunku przejścia granicznego w Budzisku jest całkowicie zablokowana.

Potężny karambol na ekspresówce. Pięć osób rannych! Droga zablokowana

Autor: KMP Białystok/ Materiały prasowe

W czwartek nad ranem na S61 na wysokości miejscowości Kuków doszło do karambolu. Krótko po godzinie 3 zderzyło się tam kilka pojazdów. Według GDDKiA - sześć: bus oraz 5 samochodów ciężarowych. Pięć osób zostało rannych.

Policja podaje, że w karambolu brały udział cztery pojazdy ciężarowe, które "najechały na siebie jeden na drugi". Droga w kierunku przejścia granicznego w Budzisku jest zablokowana. Objazdy są możliwe przez Suwałki.

