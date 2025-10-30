Potężny karambol na ekspresówce. Pięć osób rannych! Droga zablokowana

Na drodze ekspresowej S61 w rejonie miejscowości Kuków (woj. podlaskie) doszło nad ranem do poważnego karambolu. W zdarzeniu uczestniczyło kilka ciężarówek i bus. Pięć osób zostało rannych, a trasa w kierunku przejścia granicznego w Budzisku jest całkowicie zablokowana.
W czwartek nad ranem na S61 na wysokości miejscowości Kuków doszło do karambolu. Krótko po godzinie 3 zderzyło się tam kilka pojazdów. Według GDDKiA - sześć: bus oraz 5 samochodów ciężarowych. Pięć osób zostało rannych.
Policja podaje, że w karambolu brały udział cztery pojazdy ciężarowe, które "najechały na siebie jeden na drugi". Droga w kierunku przejścia granicznego w Budzisku jest zablokowana. Objazdy są możliwe przez Suwałki.
Pijany kierowca ciężarówki spowodował karambol w Olsztynie
Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam.
Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści.