We wtorek 29 października około godziny 18:30 na drodze ekspresowej S61 w miejscowości Zaborowo doszło do poważnego wypadku drogowego. Zderzyły się dwa samochody osobowe – citroen i mercedes. Jak wynika z ustaleń policjantów, oba pojazdy poruszały się w kierunku Suwałk. W wyniku zderzenia jeden z samochodów dachował. Autami podróżowały w sumie trzy osoby. Niestety, jedna z nich poniosła śmierć na miejscu, a druga została przewieziona do szpitala.

Czytaj też: Kierowcy robią to nagminnie, policja jest bezlitosna. Posypały się mandaty

Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora, a także służby ratunkowe. Droga w rejonie zdarzenia była częściowo zablokowana, a ruch odbywał się z utrudnieniami. Funkcjonariusze wyjaśniają szczegółowe okoliczności i przyczyny tego tragicznego wypadku.