Tragiczny wypadek na S61. Jedna osoba nie żyje, druga trafiła do szpitala

Jacek Chlewicki
2025-10-29 7:26

Na drodze ekspresowej S61 w miejscowości Zaborowo, na trasie w kierunku Ełku, doszło we wtorek wieczorem do tragicznego wypadku. Zderzyły się dwa samochody osobowe – citroen i mercedes. Jedna osoba zginęła, a kolejna trafiła do szpitala.

Autor: KWP Białystok/ Materiały prasowe

We wtorek 29 października około godziny 18:30 na drodze ekspresowej S61 w miejscowości Zaborowo doszło do poważnego wypadku drogowego. Zderzyły się dwa samochody osobowe – citroen i mercedes. Jak wynika z ustaleń policjantów, oba pojazdy poruszały się w kierunku Suwałk. W wyniku zderzenia jeden z samochodów dachował. Autami podróżowały w sumie trzy osoby. Niestety, jedna z nich poniosła śmierć na miejscu, a druga została przewieziona do szpitala.

Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora, a także służby ratunkowe. Droga w rejonie zdarzenia była częściowo zablokowana, a ruch odbywał się z utrudnieniami. Funkcjonariusze wyjaśniają szczegółowe okoliczności i przyczyny tego tragicznego wypadku.

