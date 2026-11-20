W sobotę, 14 listopada, mundurowi odebrali pilny sygnał o wejściu uzbrojonego człowieka na teren galerii Jurowiecka. Pod wskazany adres natychmiast wysłano kilka policyjnych patroli, a pierwszy z nich pojawił się na miejscu w niespełna minutę od przyjęcia zawiadomienia. Stróże prawa dokładnie przeszukali cały obiekt oraz przeanalizowali zapis z kamer monitoringu. Dzięki temu szybko ustalili, że poszukiwany wyszedł z budynku po skorzystaniu z toalety.

Akcja poszukiwawcza znalazła swój finał na ulicy Pałacowej, gdzie w plecaku zatrzymanego ujawniono plastikowy karabin ze złamaną lufą. Rzecznik podlaskiej policji, mł. insp. Tomasz Krupa poinformował, że zatrzymany był już wcześniej znany mundurowym, zmagał się z kryzysem bezdomności i nic nie wskazywało na to, aby komukolwiek groził. Cała ta interwencja zakończyła się przewiezieniem go do izby wytrzeźwień.

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Za swoje zachowanie sprawca został ukarany mandatami na łączną sumę przekraczającą 3 tys. zł, między innymi za wywołanie niepotrzebnej czynności oraz zakłócanie porządku publicznego po spożyciu alkoholu. Funkcjonariusze zdementowali jednocześnie pogłoski mówiące o umorzeniu sprawy. Jak wytłumaczył rzecznik prasowy, śledczy w ogóle nie wszczynali w tym przypadku postępowania przygotowawczego, w związku z czym nie można było go umorzyć.

Mundurowi musieli działać po raz drugi, kiedy wpłynęło zgłoszenie o osobie stojącej z przedmiotem przypominającym broń przy wjeździe na parking galerii. Z ustaleń Radia Białystok wynika, że sprawcą zamieszania okazał się dokładnie ten sam człowiek, który tym razem trzymał zabawkowy pistolet.

Zatrzymany znajdował się w stanie silnego upojenia alkoholowego, dlatego funkcjonariusze ponownie odwieźli go prosto do izby wytrzeźwień. Teraz o jego dalszym losie zadecyduje sąd.