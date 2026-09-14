Kiedy przestanie padać? Jutro deszcz spodziewany tylko w tej części Polski

Kiedy przestanie padać? We wtorek deszcz zostanie już tylko w części Polski

We wtorek deszcz będzie stopniowo opuszczał Polskę. Najlepsza pogoda czeka mieszkańców zachodniej części kraju. Tam zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, a opady nie są prognozowane.

Więcej chmur pozostanie na wschodzie. Rano może tam jeszcze padać słaby deszcz lub mżawka. W ciągu dnia miejscami możliwy jest także przelotny deszcz. Opady będą więc ograniczone głównie do wschodniej i północno-wschodniej części kraju.

Poranek może być jednak trudny dla kierowców. Początkowo pojawią się silne zamglenia, a głównie na wschodzie także mgły. Widzialność może miejscami spaść do około 200 metrów.

Jutro zrobi się cieplej. Na wschodzie i północy 19 stopni. W centrum będzie około 22

We wtorek zrobi się też cieplej. Na wschodzie i północy termometry pokażą około 19 stopni. W centrum będzie około 22 stopni, a najcieplej zrobi się na południowym zachodzie – do 25 stopni. W rejonach podgórskich Karpat miejscami będzie tylko około 17 stopni.

W nocy z wtorku na środę deszcz ma już odpuścić. W większości kraju zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane, jedynie na zachodzie i północnym zachodzie zacznie przybywać chmur. Na wschodzie ponownie mogą pojawić się mgły.

Noc będzie chłodna szczególnie na wschodzie, gdzie temperatura spadnie do 7–10 stopni. W rejonach podgórskich może być zaledwie 5–7 stopni. Na zachodzie będzie znacznie cieplej – miejscami do 16 stopni.

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