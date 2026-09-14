Kiedy przestanie padać? Jutro deszcz spodziewany tylko w tej części Polski

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-09-14 18:20

Po deszczowych dniach pogoda zacznie się poprawiać. We wtorek opady pozostaną przede wszystkim na wschodzie i północnym wschodzie Polski, a w pozostałych regionach będzie już spokojniej. Na zachodzie pojawi się więcej słońca, a temperatura wzrośnie nawet do 25 stopni. W nocy z wtorku na środę opady mają zniknąć już wszędzie.

Osoba z parasolem idzie wzdłuż mokrej jezdni. O poprawie pogody i końcu opadów przeczytasz na SE Białystok.
Autor: Unsplash.com Parasol chroni przed deszczem

Kiedy przestanie padać? We wtorek deszcz zostanie już tylko w części Polski

We wtorek deszcz będzie stopniowo opuszczał Polskę. Najlepsza pogoda czeka mieszkańców zachodniej części kraju. Tam zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, a opady nie są prognozowane.

Więcej chmur pozostanie na wschodzie. Rano może tam jeszcze padać słaby deszcz lub mżawka. W ciągu dnia miejscami możliwy jest także przelotny deszcz. Opady będą więc ograniczone głównie do wschodniej i północno-wschodniej części kraju.

Poranek może być jednak trudny dla kierowców. Początkowo pojawią się silne zamglenia, a głównie na wschodzie także mgły. Widzialność może miejscami spaść do około 200 metrów.

Jutro zrobi się cieplej. Na wschodzie i północy 19 stopni. W centrum będzie około 22 

We wtorek zrobi się też cieplej. Na wschodzie i północy termometry pokażą około 19 stopni. W centrum będzie około 22 stopni, a najcieplej zrobi się na południowym zachodzie – do 25 stopni. W rejonach podgórskich Karpat miejscami będzie tylko około 17 stopni.

W nocy z wtorku na środę deszcz ma już odpuścić. W większości kraju zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane, jedynie na zachodzie i północnym zachodzie zacznie przybywać chmur. Na wschodzie ponownie mogą pojawić się mgły.

Noc będzie chłodna szczególnie na wschodzie, gdzie temperatura spadnie do 7–10 stopni. W rejonach podgórskich może być zaledwie 5–7 stopni. Na zachodzie będzie znacznie cieplej – miejscami do 16 stopni.

Sonda
Lubisz jesień?
Quiz. Przysłowia o jesieni. Sprawdź, czy znasz je wszystkie
Pytanie 1 z 12
"Gdy zbyt ... jesień trzyma, nagle przyjdzie zima"
Dekalog jesieniary, czyli kiedy jesień została najbardziej instagramową porą roku?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PROGNOZA POGODY
POGODA