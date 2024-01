Kiedy rozebrać choinkę? To nie jest takie oczywiste. Co mówi tradycja?

Okres świąt Bożego Narodzenia kojarzymy ze śniegiem, prezentami oraz oczywiście z choinką, która pojawia się w każdym polskim domu. Choinkę ubieramy na kilka dni przed świętami lub w Wigilię Bożego Narodzenia. Następnie drzewko jest z nami przez kilkanaście dni. Kiedy rozebrać choinkę? Nie ma na to twardych zasad. Jeżeli żywa choinka zaczyna się sypać, możemy to zrobić nawet zaraz po świętach. Jedni trzymają choinkę do święta Trzech Króli, drudzy dłużej. 7 stycznia jest święto Chrztu Pańskiego, które kończy liturgiczny okres Bożego Narodzenia. Przyjęło się (taka jest tradycja), że choinka może stać w domu nawet do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego. Co zrobić z choinką po świętach? Sztuczną chowamy do piwnicy, a żywą? - Możemy ją wykorzystać jako składnik kompostu, ściółkę pod rośliny, drewno opałowe albo – jeśli kupiliśmy drzewko w doniczce – posadzić wiosną w ogródku. Nawet wyrzucone na śmietnik drzewka ulegną szybkiej biodegradacji i wrócą do naturalnego obiegu materii, nie zanieczyszczając środowiska - tłumaczą leśnicy.

