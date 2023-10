Kiedy rusza sezon grzewczy? Ludzie tracą cierpliwość. "U mnie grzeją". Hubert: Co ty pie...

Podlaskie. Śmiertelne potrącenie 67-letniego mężczyzny we wsi Malec

W stolicy Podlasia w ostatnich dniach zrobiło się bardzo zimno. W poniedziałek (9.10) rano w Białymstoku termometry pokazywały zaledwie kilka stopni na plusie. Kolejne dni również zapowiadają się chłodno. Białostoczanie z niecierpliwością czekają na rozpoczęcie sezonu grzewczego 2023/2023, nerwowo sprawdzając kaloryfery w swoich mieszkaniach. Gdzieniegdzie emocje sięgają zenitu. Na osiedlowej grupie zrzeszających mieszkańców 3 dużych osiedli: Zielone Wzgórza, Leśna Dolina i Słoneczny Stok pojawił się prowokacyjny post, który rozpalił do czerwoności i nie chodzi tu o kaloryfery. "Już grzeją grzejniki, Upalna mamy już ciepło" - napisał anonimowy internauta. Mieszkańcy osiedla mają inne zdanie. "Boboli nie jeszcze grzeją", "Na Skrajnej też zimno" - podkreślają. Okazuje się, że uruchomienie centralnego ogrzewania w Spółdzielni Mieszkaniowej Słoneczny Stok zaplanowana jest na 10 października.

Co ciekawe, w przypadku SM Słoneczny Stok tegoroczny początek sezonu grzewczego bardzo mocno się opóźnił, a to ze względu na bardzo ciepły wrzesień. Rok temu ogrzewanie na tych osiedlach ruszyło 15 września, a we wcześniejszych latach: 20 września, 25 września i 19 września.

