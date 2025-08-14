Kierowcy w całej Polsce muszą się mieć dziś na baczności. Od rana trwa specjalna akcja

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-08-14 7:43

W czwartek na drogach całego kraju trwa policyjna akcja wymierzona w kierowców łamiących przepisy. Funkcjonariusze kontrolują prędkość oraz trzeźwość, prowadząc działania zarówno statyczne, jak i dynamiczne. Kontrole obejmują ruchliwe trasy oraz miejsca szczególnie niebezpieczne. Akcja potrwa do piątku 15 sierpnia.

Policjanci od rana na drogach. Sprawdzają kierowców w całej Polsce

i

  • Policjanci sprawdzają prędkość i trzeźwość kierowców na terenie całego kraju.
  • Kontrole prowadzone są w formie działań statycznych i dynamicznych – z użyciem radiowozów oznakowanych i nieoznakowanych.
  • Szczególną uwagę funkcjonariusze zwracają na ruchliwe trasy i miejsca o podwyższonym ryzyku wypadków.
  • Akcja potrwa do piątku, 15 sierpnia.

Ogólnopolska akcja policji. Funkcjonariusze kontrolują prędkość i trzeźwość kierowców

14 sierpnia, czwartek. Od wczesnych godzin porannych na drogach w całym kraju trwa policyjna akcja wymierzona w kierowców łamiących przepisy. Funkcjonariusze skupiają się przede wszystkim na kontroli prędkości, ale każdorazowo sprawdzają również trzeźwość osób siedzących za kierownicą. Policjanci prowadzą działania zarówno w formie kontroli statycznych, jak i dynamicznych – wykorzystując radiowozy nieoznakowane oraz oznakowane patrole. Kontrole obejmą ruchliwe trasy oraz miejsca szczególnie niebezpieczne. Sprawdzane są wszystkie kategorie pojazdów, a w miejscach szczególnie niebezpiecznych funkcjonariusze pojawiają się częściej.

Akcja obejmuje cały kraj i potrwa do piątku 15 sierpnia.

Działania mają na celu ograniczenie liczby wypadków spowodowanych nadmierną prędkością, która – obok nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu i nieprawidłowego zachowania wobec pieszych, pozostaje jedną z głównych przyczyn najtragiczniejszych zdarzeń drogowych. Szybka jazda skraca czas na reakcję, wydłuża drogę hamowania i dramatycznie zwiększa skutki ewentualnego zderzenia - informują policjanci.

Według danych z województwa podlaskiego, od 1 stycznia do 31 lipca 2025 roku nadmierna prędkość była przyczyną 34 wypadków drogowych. W ich wyniku 6 osób zginęło, a 37 zostało rannych. Policja przypomina, że przekraczanie dozwolonej prędkości znacząco zwiększa ryzyko tragedii na drodze, a alkohol w organizmie dodatkowo potęguje zagrożenie.

POLICJA
KONTROLE POLICYJNE