Kierowcy w całej Polsce muszą się mieć dziś na baczności. Od rana trwa specjalna akcja

Policjanci sprawdzają prędkość i trzeźwość kierowców na terenie całego kraju.

Kontrole prowadzone są w formie działań statycznych i dynamicznych – z użyciem radiowozów oznakowanych i nieoznakowanych.

Szczególną uwagę funkcjonariusze zwracają na ruchliwe trasy i miejsca o podwyższonym ryzyku wypadków.

Akcja potrwa do piątku, 15 sierpnia.

Ogólnopolska akcja policji. Funkcjonariusze kontrolują prędkość i trzeźwość kierowców

14 sierpnia, czwartek. Od wczesnych godzin porannych na drogach w całym kraju trwa policyjna akcja wymierzona w kierowców łamiących przepisy. Funkcjonariusze skupiają się przede wszystkim na kontroli prędkości, ale każdorazowo sprawdzają również trzeźwość osób siedzących za kierownicą. Policjanci prowadzą działania zarówno w formie kontroli statycznych, jak i dynamicznych – wykorzystując radiowozy nieoznakowane oraz oznakowane patrole. Kontrole obejmą ruchliwe trasy oraz miejsca szczególnie niebezpieczne. Sprawdzane są wszystkie kategorie pojazdów, a w miejscach szczególnie niebezpiecznych funkcjonariusze pojawiają się częściej.

Czytaj też: Tragiczny wypadek w Kamieniu. Nie żyje kierowca samochodu osobowego

Akcja obejmuje cały kraj i potrwa do piątku 15 sierpnia.

- Działania mają na celu ograniczenie liczby wypadków spowodowanych nadmierną prędkością, która – obok nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu i nieprawidłowego zachowania wobec pieszych, pozostaje jedną z głównych przyczyn najtragiczniejszych zdarzeń drogowych. Szybka jazda skraca czas na reakcję, wydłuża drogę hamowania i dramatycznie zwiększa skutki ewentualnego zderzenia - informują policjanci.

Czytaj też: 15-latek na motocyklu zderzył się z kombajnem. Tragiczny wypadek koło Bielska Podlaskiego

Według danych z województwa podlaskiego, od 1 stycznia do 31 lipca 2025 roku nadmierna prędkość była przyczyną 34 wypadków drogowych. W ich wyniku 6 osób zginęło, a 37 zostało rannych. Policja przypomina, że przekraczanie dozwolonej prędkości znacząco zwiększa ryzyko tragedii na drodze, a alkohol w organizmie dodatkowo potęguje zagrożenie.

Sonda Czy na drogach woj. podlaskiego jest bezpiecznie? Tak Nie