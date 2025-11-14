Kluczowa trasa przy granicy z Rosją zostanie przebudowana

Jacek Chlewicki
PAP
2025-11-14 8:34

Strategiczna droga wojewódzka nr 652, łącząca Suwałki z granicą Obwodu Królewieckiego i przebiegająca przez Filipów, zostanie kompleksowo zmodernizowana. Władze województwa podlaskiego poinformowały, że koszt inwestycji, obejmujący również wykup gruntów, oszacowano na około 350 milionów złotych.

Projekt obejmuje 28 kilometrów trasy

Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym ogłosił w Filipowie, że przygotowano już dokumentację modernizacji odcinka liczącego 28 kilometrów — od Suwałk przez Filipów do Mieruniszek, w stronę Kowal Oleckich. To właśnie ten fragment został uznany przez Ministerstwo Obrony Narodowej za drogę o strategicznym znaczeniu dla obronności państwa.

Według zapowiedzi, projekt trafi do Podlaskiego Zarządu Dróg w styczniu 2026 roku. Wtedy rozpoczną się procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Nowa infrastruktura: obwodnica Filipowa i ścieżka rowerowa

W ramach inwestycji przewidziano budowę ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż całej modernizowanej trasy. Powstanie również 6-kilometrowa obwodnica Filipowa, która ma odciążyć miejscowość od ruchu tranzytowego i poprawić bezpieczeństwo mieszkańców. Marszałek Prokorym wskazał, że źródła finansowania będą trzy: budżet województwa podlaskiego, środki Ministerstwa Infrastruktury oraz fundusze Ministerstwa Obrony Narodowej. Takie rozłożenie kosztów ma wynikać z geopolitycznego znaczenia drogi położonej w rejonie przesmyku suwalskiego.

Przesmyk suwalski – kluczowy obszar NATO

Droga przebiega w rejonie przesmyku suwalskiego, określanego przez ekspertów jako jeden z najważniejszych strategicznie obszarów NATO. To wąski pas terytorium między Suwałkami, Augustowem i Sejnami, który łączy Polskę z Litwą oraz krajami bałtyckimi, jednocześnie oddzielając rosyjski Obwód Królewiecki od Białorusi.

PRZESMYK SUWALSKI
SUWAŁKI