Projekt obejmuje 28 kilometrów trasy

Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym ogłosił w Filipowie, że przygotowano już dokumentację modernizacji odcinka liczącego 28 kilometrów — od Suwałk przez Filipów do Mieruniszek, w stronę Kowal Oleckich. To właśnie ten fragment został uznany przez Ministerstwo Obrony Narodowej za drogę o strategicznym znaczeniu dla obronności państwa.

Według zapowiedzi, projekt trafi do Podlaskiego Zarządu Dróg w styczniu 2026 roku. Wtedy rozpoczną się procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Nowa infrastruktura: obwodnica Filipowa i ścieżka rowerowa

W ramach inwestycji przewidziano budowę ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż całej modernizowanej trasy. Powstanie również 6-kilometrowa obwodnica Filipowa, która ma odciążyć miejscowość od ruchu tranzytowego i poprawić bezpieczeństwo mieszkańców. Marszałek Prokorym wskazał, że źródła finansowania będą trzy: budżet województwa podlaskiego, środki Ministerstwa Infrastruktury oraz fundusze Ministerstwa Obrony Narodowej. Takie rozłożenie kosztów ma wynikać z geopolitycznego znaczenia drogi położonej w rejonie przesmyku suwalskiego.

Przesmyk suwalski – kluczowy obszar NATO

Droga przebiega w rejonie przesmyku suwalskiego, określanego przez ekspertów jako jeden z najważniejszych strategicznie obszarów NATO. To wąski pas terytorium między Suwałkami, Augustowem i Sejnami, który łączy Polskę z Litwą oraz krajami bałtyckimi, jednocześnie oddzielając rosyjski Obwód Królewiecki od Białorusi.