Nowe zabezpieczenia na granicy z Białorusią. Do wiosny stanie druga linia ogrodzeń

Jacek Chlewicki
PAP
2025-11-14 7:40

Na podlaskim odcinku granicy z Białorusią powstanie dodatkowa linia zabezpieczeń. Poza istniejącą zaporą i concertiną Straż Graniczna montuje dwa kolejne ogrodzenia z siatki o wysokości czterech i dwóch metrów. Prace już ruszyły, a całość ma być gotowa do wiosny przyszłego roku.

Autor: Straż Graniczna/ Materiały prasowe

Podlaski Oddział Straży Granicznej odpowiada za ochronę 247-kilometrowego odcinka polsko-białoruskiej granicy, gdzie od 2021 roku zmaga się z presją migracyjną. Żeby wzmocnić drugą linię zabezpieczeń na granicy z Białorusią, gdzie obecnie jest concertina, dodatkowo zostaną zamontowane dwa ogrodzenia z siatki. 4- i 2-metrowa siatka ma być postawiona do wiosny.

Zwoje concertiny to za mało. Będzie siatka

Cały odcinek tej granicy w Podlaskiem jest objęty barierą elektroniczną, a na 186 km stoi stalowa pięciometrowa zapora, która została wzmocniona dodatkowymi przęsłami i zwojami concertiny. Granica jest też monitorowana przez kamery. Dodatkowym zabezpieczeniem są zwoje concertiny umieszczone za drogą techniczną biegnącą wzdłuż granicy. Jak informowały służby wcześniej, skuteczność zapory wynosi 98 procent.

- Okazuje się, że co prawda o wiele trudniej jest im (migrantom - PAP) przekroczyć, natomiast nie jest to niemożliwe i jesteśmy wszyscy tego świadomi, że nie jest to bariera, której się całkowicie nie da przejść - powiedział w czwartek komendant Podlaskiego Oddziału SG gen. Sławomir Klekotka. Migranci wykorzystują do przekroczenia zapory drabiny, linki, przecinają zaporę, a następnie wykorzystują drabiny, by pokonać zwoje concertiny przy drodze.

Dlatego Podlaski Oddział Straży Granicznej otrzymała zgodę od Komendy Głównej Straży Granicznej i MSWiA na kolejne zabezpieczenie wzdłuż technicznej drogi. - Będzie to czterometrowa siatka ze zwojami concertiny, zwoje concertiny i dwumetrowa siatka - powiedział Klekotka. Mówił, że słupki i siatka są od środy rozwożone wzdłuż granicy; siatkę mają montować wojska inżynieryjne. Ocenił, że druga bariera będzie gotowa do wiosny przyszłego roku.

Czytaj też: Coraz brutalniejsze ataki na granicy. Migranci wykorzystują kolce z drutu kolczastego

Dodatkowe wieże obserwacyjne i asfaltowa droga

Straż Graniczna na podlaskim odcinku polsko-białoruskiej granicy realizuje w tym roku dwie inwestycje: montaż dodatkowych wież obserwacyjnych i budowa asfaltowej drogi wzdłuż stalowej zapory. Pięć ponad 70-metrowych wież jest już zamontowanych, za kilka-kilkanaście dni odbędą się odbiory końcowe - poinformował Klekotka. Dodał, że formalnie mogą już działać. Wieże zostały ustawione przede wszystkim na odcinkach rzecznych, a przy dobrej widoczności można dokonać obserwacji do ponad 20 km. Koszt inwestycji to ok. 47 mln zł.

Jeśli chodzi o budowę drogi, to z 186 km wybudowane jest ponad 160 km - podał Klekotka. Cała droga ma powstać do końca roku, z czego na odcinku przebiegającym przez Białowieski Park Narodowy ma być utwardzona w inny sposób. Inwestycja to koszt ponad 290 mln zł. Straż Graniczna korzysta już z wybudowanych odcinków.

