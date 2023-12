Kolęda 2023. Nie przyjmiesz księdza, licz się z konsekwencjami. Trzeba będzie się spowiadać?

Kolęda to wizyta duszpasterska, podczas której księża odwiedzają domy i mieszkania swoich parafian. Kolęda tradycyjnie odbywa się po świętach Bożego Narodzenia. Większość parafii w Polsce już teraz informuje swoich wiernych o planie tegorocznej wizyty duszpasterskiej. Księża odwiedzają swoich parafian zazwyczaj w godzinach popołudniowych. Nie wszyscy katolicy chcą albo mają możliwość przyjęcia w domu kapłana. Powstaje pytanie czy to grzech, jeżeli nie przyjmiemy księdza po kolędzie? Odpowiedź brzmi: nie. Według prawa kanonicznego wierni nie muszą przyjmować księdza z kolędą. Niemniej trzeba mieć świadomość, że przyjęcie kapłana w domu to znak uczestnictwa w życiu Kościoła. Długie nieprzyjmowanie księdza po kolędzie będzie odnotowane i może (ale nie musi) skutkować tym, że w przyszłości ciężko nam będzie uzyskać świadczenia niezbędne do bycia chrzestnym czy do wzięcia ślubu kościelnego.

Kiedy rozpocznie się kolęda?

O tym kiedy rozpocznie się kolęda 2023/2024 wierni mogą dowiedzieć się słuchając ogłoszeń duszpasterskich podawanych na koniec Mszy świętej lub z internetu. W wielu parafiach pojawiły się już plany kolędy 2023/2024. I tak na przykład księża z parafii pw. św. Wojciecha w Białymstoku rozpoczną wizytę duszpasterską 28 grudnia. Z ogłoszenia dostępnego w internecie możemy się dowiedzieć, że tegoroczne ofiary złożone w czasie kolędy będą przeznaczone na zmianę nagłośnienia w kościele.

