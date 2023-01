Ksiądz wprowadził konkretny cennik w czasie kolędy. Stawki są szokujące

Kolęda to tradycyjna wizyta duszpasterska podczas której księża odwiedzają domy i mieszkania swoich parafian. W wielu miastach i wsiach będzie to pierwsza kolęda od wybuchu pandemii w 2020 roku, kiedy codzienność regulowało wiele obostrzeń. Podczas kolędy księża poznają swoich parafian i ich rodziny. Osoby, która przyjmie duchownego, mogą przekazać dobrowolną ofiarę. Niestety jak pokazują przykłady z różnych zakątków Polski, niektórzy księża potrafią być bardzo bezpośredni. Księża z Czudca (woj. podkarpackie) poprosili swoich parafian o odpowiednią temperaturę w domach, a proboszcz z Koniecpola (woj. śląskie) z ambony ogłosił kwotę co do złotówki: "ośmielam się prosić o 150,00 PLN". Z naszych ustaleń wynika, że w tym roku białostoczanie planują wrzucać do koperty 50, 100 lub 200 zł. Parafia Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Narwi (woj. podlaskie) przebija te kwoty.

Kolęda na Podlasiu. 500 zł od rodziny

Do "Gazety Wyborczej" zgłosiła się kobieta, która jest oburzona ogłoszeniem z tamtejszej parafii. "Wyborcza" przytacza komunikat proboszcza, który napisał: "Bezpośrednie spotkanie kapłana z parafianami jest nie tylko kurtuazyjną wizytą, ale przede wszystkim daje możliwość duszpasterzowi bliżej poznać rodziny oraz ich problemy i bolączki dnia codziennego. [...] Składka kolędowa w tym roku na kościół od rodziny 500 zł, od rodziny jednoosobowej 250 zł. Składka dla organisty od rodziny 75 zł".

Proboszcz parafii ks. Krzysztof Dobrogowski w rozmowie z dziennikarzem "Wyborczej" wytłumaczył: "Składki kolędowe są dobrowolne: kto chce, ten wpłaca. Nie ma przymusu. Jak ktoś z parafian jest niezadowolony z ich wysokości, powinien najpierw zgłosić się do księdza proboszcza. Jak wcześniej takie składki były ogłaszane przez moich poprzedników, to jakoś nie było sprzeciwów. Jeśli dana rodzina nie możliwości wpłacić tyle, ile ustalono, to wpłaca tyle, ile ma. To pieniądze przeznaczone na cele remontowe, a że to kościół zabytkowy, to koszty takich remontów są bardzo wysokie, same projekty tych remontów są bardzo duże."

Kiedy kolęda 2023?

Kolęda odbywa się po Bożym Narodzeniu. W zależności od parafii może to być np. przełom grudnia i stycznia. O tym, czy i kiedy rozpocznie się kolęda 2023 wierni mogą dowiedzieć się słuchając ogłoszeń duszpasterskich podawanych na koniec Mszy Świętej. Warto też śledzić informacje, które pojawiają się na fanpage'ach białostockich parafii. Kilka dni przed Kolędą na drzwiach do klatki schodowej naszego bloku może pojawić się kartka z informacją o terminie wizyty duszpasterskiej.

Jak przygotować się do kolędy?

Kolęda zaczyna się od wspólnej modlitwy z domownikami. Następnie kapłan święci dom i błogosławi całą rodzinę na kolejny rok. Wierni, którzy zdecydują się przyjąć kapłana, powinni przygotować w mieszkaniu krzyż, świece i wodę święconą. Warto też nakryć stół białym obrusem. Księża zwracają uwagę, że najlepiej, aby w domu w trakcie wizyty zgromadziła się cała rodzina. Księża pukają do mieszkań swoich parafian sugerując się przy tym dokumentacją kościelną. Kapłani odwiedzą jednak każdy dom, którego gospodarz zaprosi do środka.

