Kolej w woj. podlaskim przyspiesza. Wracają pociągi do Łomży i rusza kolejny etap Rail Baltica

Łomża znów na kolejowej mapie

Po ponad 30 latach przerwy pociągi mają wrócić do Łomży w czerwcu 2026 roku. Trwają prace na stacji oraz na linii do Śniadowa, a także budowa nowych przystanków m.in. w Kozikach i Konarzycach. Docelowo modernizacja obejmie również odcinek Śniadowo–Łapy. Całość zakończy się wiosną 2029 roku. Przejazd z Łomży do Białegostoku ma zająć około 1 godziny i 35 minut. Wartość inwestycji finansowanej z programu Kolej+ to 330 mln zł.

Rail Baltica – szybciej do krajów bałtyckich

Największym projektem w regionie pozostaje Rail Baltica. Po modernizacji odcinka Czyżew–Białystok planowany jest kolejny etap – Białystok–Ełk. Przetarg ma zakończyć się podpisaniem umowy w pierwszym kwartale 2026 roku. Nowa, dwutorowa linia o długości około 96 km pozwoli na jazdę pociągów z prędkością do 200 km/h, a podróż między Białymstokiem a Ełkiem skróci się do 55 minut. Ostatni fragment trasy, Ełk–Trakiszki, jest na etapie projektowania.

Augustów i Sokółka – inwestycje w bezpieczeństwo i towary

W Augustowie powstaje nowoczesne centrum sterowania ruchem, które obejmie kilka stacji i przystanków na linii Sokółka–Suwałki. Umożliwi to sprawniejsze prowadzenie ruchu i zwiększenie liczby połączeń. Wartość inwestycji wynosi 74 mln zł.

Z kolei w Sokółce rusza modernizacja stacji ważnej dla transportu towarowego, także na szerokim torze w kierunku Kuźnicy. Przebudowa urządzeń sterowania i budowa nowej nastawni mają zwiększyć przepustowość i bezpieczeństwo. Koszt prac przekracza 80 mln zł.

Program przystankowy na finiszu

W 2025 roku kończą się inwestycje w ramach rządowego programu przystankowego. W całym regionie zmodernizowano 15 przystanków i utworzono nowe parkingi typu „Parkuj i Jedź”. Łącznie powstało 69 miejsc parkingowych, co ma ułatwić mieszkańcom dojazd do kolei i ograniczyć wykluczenie komunikacyjne.

Utrzymanie infrastruktury

Oprócz dużych projektów prowadzone są także bieżące prace utrzymaniowe. W ubiegłym roku naprawiono blisko 160 km torów i poprawiono bezpieczeństwo na 19 przejazdach kolejowo-drogowych, a modernizacje peronów podniosły komfort podróży.