Kolejne ostrzeżenie IMGW. Potworny upał to nie wszystko. Alert dla wszystkich powiatów

W woj. podlaskim jak i w całej Polsce jest obecnie bardzo gorąco. Termometry pokazują ponad 30°C w cieniu. - Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 21°C - ostrzega mieszkańców Podlasia Instytut i Meteorologii Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenie 2. stopnia przed upałem wydano dla całego województwa podlaskiego. Póki co ostrzeżenie obowiązuje do godz. 20 (piątek, 28 czerwca), ale może został przedłużone. Gorąco będzie na pewno co najmniej do poniedziałku.

W piątek IMGW wydał kolejny alert. W regionie obowiązuje ostrzeżenie 1. stopnia przed burzami. - Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h, lokalnie 80 km/h. Lokalnie grad - czytamy w komunikacie wydanym przez IMGW. Burzowo może być przez całą sobotę.

Czytaj też: Zaskoczyła ich burza. 22-letni Tomek nie żyje. Zabił go piorun. "Jakby nas goniły"

Lekarze zalecają, że kto nie musi, to niech lepiej nie wychodzi z domu w godzinach największego działania promieni słonecznych. Pijmy też dużo wody - nawet 2 litry dziennie. Gdy jesteśmy na zewnątrz, starajmy się chronić naszą głowę i skórę przed słońcem.

Ulewa w Zamościu. Policjant wyniósł kobietę z zalanego samochodu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.