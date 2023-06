Kolejny incydent na granicy z Białorusią. Żołnierz celem nielegalnych migrantów

Do incydentu doszło w okolicach Białowieży. Na nagraniu opublikowanym przez Straż Graniczną widać polskiego żołnierza, w kierunku którego lecą zza stalowej bariery kamienie. W ostatnich dniach to kolejne takie zdarzenie na tym odcinku granicy. Straż Graniczna zwraca uwagę, że w ostatnim czasie na obszarze Puszczy Białowieskiej skoncentrowana jest działalność grup przerzucających ludzi z Białorusi do Polski i służb białoruskich wspierających te działania. Tam też do niedawna trwały jeszcze prace przy ostatnich fragmentach tzw. bariery elektronicznej budowanej ze strony polskiej.

W miniony wtorek SG informowała o dwóch podobnych incydentach w okolicach Białowieży. Wtedy też grupa migrantów znajdujących się po białoruskiej stronie granicy obrzucała kamieniami i konarami drzew patrole polskiej SG. Nikomu nic się nie stało, uszkodzone zostały dwa patrolowe samochody. O podobnym incydencie na tym samym odcinku granicy SG informowała też w minioną sobotę. Podała wtedy, że grupa agresywnych migrantów, którym nie udało się przedostać na stronę polską, obrzucała kamieniami patrol Straży Granicznej. - Nie były to przypadkowo znalezione kamienie w przyległym terenie. Cegły, kostka brukowa wykorzystywane do ataków są dostarczane i gromadzone przy granicy przez służby białoruskie, które w dalszym ciągu wspierają nielegalną migrację - podał Podlaski Oddział SG.

