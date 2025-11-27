Podlaskie statystyki jasno pokazują, że nadmierna prędkość pozostaje jednym z najpoważniejszych zagrożeń na drogach. Do końca października w regionie odnotowano 59 wypadków spowodowanych zbyt szybką jazdą. W tragicznych zdarzeniach zginęło 11 osób, a 62 zostały ranne. Dla policji to wyraźny sygnał, że konieczne są intensywne, skoordynowane kontrole. Funkcjonariusze podkreślają, że ich nadrzędnym celem jest ograniczenie liczby wypadków oraz zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.

Działania prowadzone są na terenie całej Polski, a w województwie podlaskim obejmują zarówno drogi krajowe, jak i trasy lokalne. Kontrole będą realizowane w różnych formach – od statycznych punktów pomiarowych po nieoznakowane radiowozy patrolujące najbardziej newralgiczne odcinki.

Funkcjonariusze przypominają kierowcom, że nawet niewielkie przekroczenie prędkości może prowadzić do poważnych konsekwencji. Szczególnie teraz, gdy warunki drogowe są zmienne, zachowanie ostrożności jest kluczowe.

Tragiczny wypadek. 19-letnia Patrycja nie żyje. Kobieta była w 8. miesięcy ciąży