Niedaleko Białegostoku kryje się perełka. Wygląda jak z innego świata

Jacek Chlewicki
Marta Kowalska
2026-03-20 9:12

Podlasie kryje wiele wyjątkowych zakątków, ale nie wszystkie są oczywiste dla turystów. Jednym z nich jest tzw. Kraina Otwartych Okiennic – obszar położony w dolinie Narwi, kilkadziesiąt kilometrów od Białegostoku. To właśnie tutaj można zobaczyć jedne z najbardziej charakterystycznych i malowniczych wsi w regionie.

i

Autor: Fotokon/ Shutterstock

Drewniana architektura wsi Trześcianka, Soce i Puchły

Trześcianka, Soce i Puchły to miejscowości, które tworzą ten niezwykły szlak. Ich znakiem rozpoznawczym są drewniane domy zdobione w sposób, który trudno spotkać gdzie indziej. Intensywne barwy i ręcznie wykonane ornamenty sprawiają, że każda zabudowa wygląda inaczej. Okiennice, framugi i elewacje są bogato dekorowane – często według wzorów przekazywanych przez pokolenia. To przykład lokalnej tradycji, która przetrwała do dziś i nadal jest pielęgnowana przez mieszkańców.

Region ten wyróżnia się również atmosferą. Nie ma tu tłumów ani komercyjnych atrakcji. Dominują cisza, przestrzeń i naturalny krajobraz. W okolicy rozciągają się łąki i pola, a niedaleko przepływa Narew, co dodatkowo podkreśla charakter tego miejsca.

To kierunek dla osób, które chcą odpocząć od zgiełku i zobaczyć Podlasie w bardziej autentycznym wydaniu.

Choć walory turystyczne są tu wyraźne, Kraina Otwartych Okiennic nadal nie przyciąga masowych odwiedzających. Powód jest prosty – leży poza głównymi trasami i nie jest szeroko promowana. Dzięki temu zachowała swój pierwotny klimat i nie została przekształcona w typową atrakcję turystyczną.

PODLASKIE