i Autor: KWP Białystok Krnąbrny 15-latek zwyzywał policjantów. To cud, że wcześniej nie doszło do tragedii

Dramat!

Krnąbrny 15-latek zwyzywał policjantów. To cud, że wcześniej nie doszło do tragedii

vera 9:14 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

15-latek z Bielska Podlaskiego zabrał z domu kluczyki do samochodu, wsiadł za kierownicę i odjechał. Sprawa wyszła na jaw, ponieważ nastolatek swoją jazdę zakończył w rowie. Okazało się, że był nietrzeźwy, bo wcześniej wypił kilka piw. To cud, że nie doszło do tragedii i kierowca nikogo nie potrącił. Sprawa nieletniego trafiła do sądu rodzinnego.